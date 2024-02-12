    Адвокаты криптомиллионеров: условия в тюрьмах США нарушают права человека

    Иван Турыгин.Фото: Andras Kralla

    Условия содержания заключенных в американских тюрьмах – одна из причин, по которой, как считают адвокаты, обвиняемые в масштабном мошенничестве Иван Турыгин и Сергей Потапенко не должны быть выданы США, пишет Rus.Delfi со ссылкой на издание Eesti Päevaleht.

    Напомним, правительство предприняло вторую попытку экстрадировать криптомиллионеров в США. Изначально такое решение было принято еще 7 сентября, однако Таллиннский окружной суд признал это решение незаконным, поскольку правительство не провело достаточного анализа последствий выдачи криптомиллионеров в эту страну (в частности, не был проведен анализ условий содержания в американских тюрьмах).
    По словам министра юстиции Калле Лаанета, правительство устранило недостатки.
    «Правительство пришло к выводу, что экстрадиция граждан в США оправдана, соответствует принципам верховенства закона и не нарушает несоразмерно права граждан», – прокомментировал Лаанет.
    «По требованию суда мы удостоверились, что пребывание в СИЗО США не приводит к таким посягательствам на фундаментальные права граждан, которые дали бы нам повод отказать в экстрадиции. Условия там гуманные и законные», – добавил он.
    Присяжные адвокаты придерживаются иного мнения.
    Готовясь обжаловать решение об экстрадиции, они собрали выводы американских юристов-правоведов, включая мнение Роберта Палмквиста, бывшего директора следственной тюрьмы, о которой идет речь.
    Условия содержания заключенных, которые описал Палмквист, не совпадают с тем, что обещают американцы: например, по расчетам атташе по юстиции, на одного заключенного приходится 12 квадратных метров, а Палмквист утверждает, что речь о 7,2 квадратных метра.
    Как считают адвокаты, противоречит правам человека и то обстоятельство, что в камерах заключенные вынуждены справлять нужду таким образом, что их видят сокамерники или охранники.
    По словам присяжного адвоката Карла Каска, если уголовный процесс при тех же обстоятельствах будет проходить в Эстонии, необходимости в экстрадиции не будет: «Эстонский суд вполне может провести разбирательство, в этом случае права человека будут ущемлены в меньшей степени, включая права, которыми обладают дети и супруги».

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