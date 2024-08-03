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Рахель Лепп

4 августа 2024 в 13:03









Семейная компания выводит новый продукт на рынок Скандинавии и Балтии

Промышленное здание Fer Project OÜ в Убья. Фото: Fer Project OÜ

Fer Project OÜ, предприятие по производству деревянных изделий, работающее в Убья в Ляэне-Вирумаа, делает большой шаг вперед и первым в странах Северной Европы и Балтии выводит на рынок шпонированные плиты с тесаной поверхностью.

Для этой новой продукции была заказана специальная машина, построено производственное здание и нанято десять человек. «Новация заключается в том, что у нас будет возможность производить пиломатериалы в промышленных масштабах», – пояснил Андо Холм, один из владельцев компании и генеральный директор Fer Project OÜ.