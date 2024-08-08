    Количество ночевок интуристов в Эстонии увеличилось на четверть

    Количество внутренних туристов выросло на 4%.Фото: Andras Kralla

    В июне в гостиницах остановилось более 384 000 туристов, что на 14% больше, чем годом ранее. Количество иностранных туристов увеличилось на целых 25%, сообщил Департамент статистики.

    Число внутренних туристов выросло при этом на 4%.
    Ведущий аналитик Департамента статистики Хельга Лаурмаа отметила, что в июне число туристов по сравнению с прошлым годом увеличилось, но все же остается на 6% ниже, чем в июне 2019 года, предшествовавшего кризису.
    Аналитик сообщила, что в июне 2024 года гостиницы Эстонии посетили 203 700 иностранных и 180 500 внутренних туристов. «Из Финляндии прибыло 81 200 туристов, а из Латвии – 21 500, то есть более половины иностранных туристов прибыли из двух соседних стран», – объяснила Лаурмаа. Из Германии в Эстонию приехали 15 700 человек, из Литвы – 9600 и из Великобритании – 7600 человек.
    В гостиницах по сравнению с июнем прошлого года остановилось на 15% больше туристов из Финляндии, на 27% больше из Латвии, на 40% больше из Германии, на 16% больше из Литвы и на 17% больше из Великобритании.
    Большинство иностранных туристов (69%) предпочли ночевать в Харьюском уезде, за ним следуют Пярну (13%), Тарту (6%), Сааремаа (4%) и Ида-Вирумаа (2%). В уездах Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Вырумаа остановилось по 1% иностранных туристов.
    «Больше всего внутренних туристов остановилось в Харьюмаа (24%), за ним следовали Пярнумаа (17%) и Ида-Вирумаа (9%). В Тартумаа и на Сааремаа остановилось по 8% внутренних туристов», - сказала Лаурмаа.
    Туристы провели в гостиницах в общей сложности 693 100 ночей, из них 307 100 – внутренние туристы и 386 000 – иностранцы.
    В июне гости могли остановиться в 1215 местах размещения. Туристы могли воспользоваться 24 000 комнатами на 57 500 мест, из которых было занято 53%. Средняя стоимость ночлега в гостинице составила 48 евро на человека, что на 1 евро больше, чем в июне 2023 года, и на 17% дороже, чем в июне 2019 года.
    В Харьюском уезде стоимость ночлега на человека составила 53 евро, в Тартумаа – 51 евро, в Пярнумаа – 47 евро, в Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа и Сааремаа – 44 евро и в Ида-Вирумаа – 41 евро.

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