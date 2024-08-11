    Союз автобусных предприятий призвал смягчить языковые требования для водителей

    В Союз автобусных предприятий входят крупные автобусные предприятия и перевозчики, включая столичное предприятие общественного транспорта Tallinna Linnatransport, а также Hansabuss, GoBus и др. Фото: Liis Treimann

    Союз автобусных предприятий предложил Министерству образования понизить требования к знанию эстонского языка водителями автобусов до уровня A2.

    В направленном в министерстве письме отраслевая ассоциация обосновала это «дефицитом рабочей силы и дигитализацией общения с клиентами», передает rus.err.ee.
    В настоящее время требование владеть эстонским языком на уровне B1 действует как для водителей автобусов, так и для водителей такси, однако при выдаче сервисной карты таксиста соответствие этому требованию не проверяется – проверка проводится только при поступлении жалобы.
    Союз автобусных предприятий указал на фактическую неравную ситуацию между водителями автобусов и такси, предложив со своей стороны понизить языковые требования до уровня A2 для всего сектора пассажирских перевозок, включая водителей автобусов, таксистов (включая мобильные платформы) и весь персонал, непосредственно общающийся с клиентами на судах, в пассажирских поездах и самолетах.
    В союзе также отметили, что две трети водителей автобусов сейчас старше 55 лет и в ближайшие 10 лет их предстоит заменить новыми водителями.

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