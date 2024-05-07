Ситуация на границе заставила автобусные фирмы вносить изменения, таксисты внакладе не остались

Автобусный вокзал в Нарве. Фото: Николай Андреев

Закрытие пограничного пункта в Нарве на ночь с 1 мая привело к многочисленным изменениям в пассажирских перевозках между Таллинном и Санкт-Петербургом. Изменения пришлись как раз на российские длинные выходные в начале мая, когда пересекающих границу всегда становится больше.

Lux Express уплотнил расписание, оставив прежнее количество рейсов в сутки, то есть в то время, когда граница теперь открыта для пешеходов, ее стало пересекать пешком больше автобусных пассажиров.

На границах образовались многочасовые очереди, из-за чего угадать время, которое потребуется на переход границы, практически невозможно. В очереди можно услышать истории о том, как путешественники опаздывают на самолет, на поезд или автобус.

У таксистов все стабильно

Опасность не успеть на нужный рейс заставляет многих путешественников для передвижения по России до эстонской границы выбирать такси. Цены на него в Ивангороде значительно выросли еще несколько месяцев назад. Но сейчас закрытие границы на ночь, по словам трех водителей, с которыми пообщался корреспондент ДВ, ничего в их работе не изменило.

«Мы по-прежнему работаем на этом направлении. Очереди есть, да. Иногда люди по пять часов стоят на границе», – сказал один из таксистов. «Можно за час пройти, можно и три стоять», – пояснил другой водитель. По словам третьего, больше пассажиров бывает в праздники и выходные.

Работающие на линии Санкт-Петербург - Ивангород таксисты говорят, что поездка из центра Петербурга до границы, в пересчете с рублей, обойдется примерно в 75 евро, от аэропорта «Пулково» до границы в Ивангороде – примерно в 65 евро.

Сервис «Яндекс Go» (бывший «Яндекс Такси») предлагает более низкие цены – от 36 евро из центра Петербурга или из аэропорта и 46-49 евро в обратном направлении. Однако на смартфон, купленный в Эстонии, приложение «Яндекс Go», скорее всего, невозможно будет установить из официального магазина приложений.

Ночные рейсы перенесли на день

Если у таксистов с 1 мая изменилось не многое, то автобусные компании отреагировали на изменения, изменив расписания и маршруты.

Руководитель Lux Express в Эстонии Ингмар Роос рассказал, что компания по-прежнему предлагает рейсы Таллинн - Санкт-Петербург с пешим переходом границы. Но поскольку граница теперь закрыта с 23.00 до 7.00, расписание уплотнили:

«Две ночные поездки Lux Express (по одной в каждом направлении) перенесены на дневные часы. По сравнению с апрелем количество поездок Lux Express между городами не изменилось. Теперь самый ранний выезд из Санкт-Петербурга в 7:30, из Таллина в 6:00, а самый поздний выезд из Санкт-Петербурга в 17:15, из Таллинна в 15:45».

При этом время, которое пассажиры проводят в очереди на границе, может сильно различаться в разные дни. «Обычно время пересечения границы составляет от 30 минут до 3 часов. Среднее время пересечения границы составляет 1,5-2 часа», – сказал Ингмар Роос.

Очередь в российский погранпункт: в ней и самостоятельные путешественники, и пассажиры автобусных рейсов Таллинн - Санкт-Петербург. Фото: Николай Андреев

Остановки переезжают

Две российские автобусные компании, совершающие рейсы между границей и Петербургом, объявили, что переносят остановки в другие места.

Маршрутки компании Skylines, приезжающие из Петербурга, теперь высаживают пассажиров непосредственно у погранпункта в Ивангороде, и им не приходится идти около километра пешком от остановки в центре города. Вечерний рейс в Петербург также теперь останавливается прямо у границы.

Издание Kingisepp.ru со ссылкой на Комитет Ленинградской области по транспорту сообщило, что «в связи с интенсивностью отправления автобусов» в Санкт-Петербурге на более просторную площадку переносится остановка трех маршрутов, и том числе маршрута 842 Санкт-Петербург - Ивангород.

Долго, но предсказуемо… или нет?

Ecolines с 15 мая открывает новый рейс между Таллинном и Санкт-Петербургом – через Псков, с пересечением границы через погранпункт Койдула. Здесь пассажирам не придется идти пешком, а расписание может снова стать предсказуемым. Поездка, как сообщила компания петербургскому изданию «Фонтанка», увеличится на «длительность одного фильма».

По плану новый рейс Ecolines будет выезжать и из Таллинна, и из Петербурга в 21.00, прибывать в пункт назначения в 8.05 утра и пересекать границу ночью. Однако, как ранее писал ДВ, правительство может принять решение и этот погранпункт закрывать на ночь, что, очевидно, заставило бы автобусную компанию скорректировать планы.