Выгодные решения в обмен на кредиты? Суд над крупным спонсором «Отечества» изучает улики

Рынок упал, но не отжался, и у него на это минимум три причины
Несмотря на то, что рынок всегда пребывает в подвижном состоянии, движения последних дней оказались куда более волнительными, что спровоцировало приличную панику, пусть пока и не столь долгосрочную. Если же посмотреть на причины нынешних треволнений, то не исключено, что это была лишь прелюдия, считает биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов.
Несмотря на то, что рынок всегда пребывает в подвижном состоянии, движения последних дней оказались куда более волнительными, что спровоцировало приличную панику, пусть пока и не столь долгосрочную. Если же посмотреть на причины нынешних треволнений, то не исключено, что это была лишь прелюдия, считает биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов.