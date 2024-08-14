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dv.ee

14 августа 2024 в 8:42









Трикотажная фабрика сокращает всех работников и закрывается

Производитель трикотажных изделий прекращает деятельность. Фото: Federico Gambarini, dpa/Scanpix

Компания-производитель трикотажа Qualitex AS из Синди, Пярнумаа, сообщила Кассе по безработице, что сокращает всех 34 оставшихся сотрудников и закрывает предприятие, пишет Rus.Delfi.

В ноябре прошлого года стало известно, что Qualitex сокращает 36 человек и переносит часть производства в другие страны ЕС. Тогда владелица и член правления Qualitex Кристи Тяхт, которая ранее также управляла компанией Marat, поясняла , что инфляция, высокие цены на энергоносители и последствия коронакризиса ощущаются во всех странах ЕС, однако методы поддержки экономической среды и конкурентоспособности отличаются от страны к стране.

«Мне очень жаль наших квалифицированных сотрудников, которым пришлось сообщить эту тяжелую новость. К сожалению, нам пришлось выбирать между плохим и очень плохим решением. Перенеся пятую часть своей деятельности в другие части Европы, компания сможет сохранить конкурентоспособность и половину рабочих мест в Эстонии», – говорила Тяхт.

Однако на сегодняшний день ситуация намного хуже: компания больше не может продолжать свою деятельность в Эстонии.

Задолженность компании по налогам составляет 125 505 евро.

Советник по связам с общественностью волости Тори Лаури Луур рассказал Ärileht, что руководство компании связалось с волостными властями полгода назад и рассказало на встрече о сложившейся ситуации. «В то время они все еще надеялись, что им удастся сохранить некоторые виды деятельности, но перспективы выглядели не слишком радужно. Так как экономическая ситуация была плохой, объявление о сокращении работников было лишь вопросом времени», – пояснил Луур.