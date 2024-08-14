Трикотажная фабрика сокращает всех работников и закрывается

Производитель трикотажных изделий прекращает деятельность.Фото: Federico Gambarini, dpa/Scanpix

Компания-производитель трикотажа Qualitex AS из Синди, Пярнумаа, сообщила Кассе по безработице, что сокращает всех 34 оставшихся сотрудников и закрывает предприятие, пишет Rus.Delfi.

В ноябре прошлого года стало известно, что Qualitex сокращает 36 человек и переносит часть производства в другие страны ЕС. Тогда владелица и член правления Qualitex Кристи Тяхт, которая ранее также управляла компанией Marat, поясняла, что инфляция, высокие цены на энергоносители и последствия коронакризиса ощущаются во всех странах ЕС, однако методы поддержки экономической среды и конкурентоспособности отличаются от страны к стране.
«Мне очень жаль наших квалифицированных сотрудников, которым пришлось сообщить эту тяжелую новость. К сожалению, нам пришлось выбирать между плохим и очень плохим решением. Перенеся пятую часть своей деятельности в другие части Европы, компания сможет сохранить конкурентоспособность и половину рабочих мест в Эстонии», – говорила Тяхт.
Однако на сегодняшний день ситуация намного хуже: компания больше не может продолжать свою деятельность в Эстонии.
Задолженность компании по налогам составляет 125 505 евро.
Советник по связам с общественностью волости Тори Лаури Луур рассказал Ärileht, что руководство компании связалось с волостными властями полгода назад и рассказало на встрече о сложившейся ситуации. «В то время они все еще надеялись, что им удастся сохранить некоторые виды деятельности, но перспективы выглядели не слишком радужно. Так как экономическая ситуация была плохой, объявление о сокращении работников было лишь вопросом времени», – пояснил Луур.

Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

Статьи по теме
115 миллионов евро повисли в воздухе. «Нет ощущения, что все кончено»
Инфляция в США ожидаемо подросла
Технология обанкротившегося стартапа Eurora выставлена на аукцион с большой скидкой
Эпицентр
Заработал миллионы на деле своей жизни. Куда вкладывают деньги предприниматели?
Предприниматели, продавшие дело своей жизни, с которыми удалось поговорить Äripäev, как правило вкладывают полученные от продажи деньги в низкорисковые активы вроде срочных вкладов или инвестиционных фондов. Не оставляют без внимания и стартапы, а один из собеседников издания решил остаться в кэше: «С интересом наблюдаю, что происходит. Непростые сейчас времена», – сказал он.
Предприниматели, продавшие дело своей жизни, с которыми удалось поговорить Äripäev, как правило вкладывают полученные от продажи деньги в низкорисковые активы вроде срочных вкладов или инвестиционных фондов. Не оставляют без внимания и стартапы, а один из собеседников издания решил остаться в кэше: «С интересом наблюдаю, что происходит. Непростые сейчас времена», – сказал он.
Все большие материалы
Инвестор
Прибыль LHV резко упала, но банк все еще значительно опережает финансовый план
В июле чистая прибыль LHV Group составила 12,1 млн евро, что меньше в годовом сравнении, но больше, чем в июне. На чистые результаты повлиял более быстрый, чем планировалось, рост кредитного портфеля.
В июле чистая прибыль LHV Group составила 12,1 млн евро, что меньше в годовом сравнении, но больше, чем в июне. На чистые результаты повлиял более быстрый, чем планировалось, рост кредитного портфеля.
Все новости для инвесторов
Инвестор
Инсайдеры LHV продали часть акций
По итогам второго квартала руководители LHV выставили на продажу акции на сумму 800 тысяч евро.
По итогам второго квартала руководители LHV выставили на продажу акции на сумму 800 тысяч евро.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Делов-то: авансовый налог – жестокая реальность или приглашение к дискуссии?
Новый климатический закон – беззубый или реалистичный, и кто спасет эстонскую экономику?
Новый климатический закон – беззубый или реалистичный, и кто спасет эстонскую экономику?
Все подкасты ДВ
Mнения
Блог Райво Варе: атака на Курскую область изменит то, как россияне видят войну
Позиция Запада в отношении войны в Украине меняется, меняются и его взгляды на допустимость мирных переговоров. Пересматривает свои взгляды и Киев, удививший россиян атакой в глубь их территории, пишет Райво Варе в 38-й записи своего военно-экономического блога.
Позиция Запада в отношении войны в Украине меняется, меняются и его взгляды на допустимость мирных переговоров. Пересматривает свои взгляды и Киев, удививший россиян атакой в глубь их территории, пишет Райво Варе в 38-й записи своего военно-экономического блога.
Все мнения
Mнения
Блог Райво Варе: атака на Курскую область изменит то, как россияне видят войну
Позиция Запада в отношении войны в Украине меняется, меняются и его взгляды на допустимость мирных переговоров. Пересматривает свои взгляды и Киев, удививший россиян атакой в глубь их территории, пишет Райво Варе в 38-й записи своего военно-экономического блога.
Позиция Запада в отношении войны в Украине меняется, меняются и его взгляды на допустимость мирных переговоров. Пересматривает свои взгляды и Киев, удививший россиян атакой в глубь их территории, пишет Райво Варе в 38-й записи своего военно-экономического блога.
Все мнения
Интервью
Учитель эстонского из Москвы: «Синдром самозванца не остановил»
Анастасия Полуботко, москвичка, переехавшая в Таллинн, зарегистрировала компанию в Эстонии 4 февраля 2022 года, за три недели до начала вторжения в Украину. Несмотря на трудности, Полуботко удалось удержать свое дело – школу эстонского языка – на плаву, а заодно и стать автором популярного блога об эстонском языке.
Анастасия Полуботко, москвичка, переехавшая в Таллинн, зарегистрировала компанию в Эстонии 4 февраля 2022 года, за три недели до начала вторжения в Украину. Несмотря на трудности, Полуботко удалось удержать свое дело – школу эстонского языка – на плаву, а заодно и стать автором популярного блога об эстонском языке.
Все Интервью
Интервью
Учитель эстонского из Москвы: «Синдром самозванца не остановил»
Анастасия Полуботко, москвичка, переехавшая в Таллинн, зарегистрировала компанию в Эстонии 4 февраля 2022 года, за три недели до начала вторжения в Украину. Несмотря на трудности, Полуботко удалось удержать свое дело – школу эстонского языка – на плаву, а заодно и стать автором популярного блога об эстонском языке.
Анастасия Полуботко, москвичка, переехавшая в Таллинн, зарегистрировала компанию в Эстонии 4 февраля 2022 года, за три недели до начала вторжения в Украину. Несмотря на трудности, Полуботко удалось удержать свое дело – школу эстонского языка – на плаву, а заодно и стать автором популярного блога об эстонском языке.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Контент-маркетинг
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект