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22 августа 2024 в 10:14









Промышленник: с каждым годом Эстонию становится все труднее «продавать»

Руководитель машиностроительной компании Radius Machining и председатель совета Союза машиностроительной промышленности Эстонии Вельо Коннимойс. Фото: Liis Treimann

Привлечение инвестиций в Эстонию становится всё более сложной задачей с каждым годом, рассказал руководитель машиностроительной компании Radius Machining Вельо Коннимойс в эфире передачи радио Äripäev.

По его словам, Эстонию как страну становится сложно «продавать» иностранцам из-за постоянно меняющейся налоговой системы и нехватки квалифицированной рабочей силы, пояснил он.

Хотя безработица в настоящее время растёт и найти хороших сотрудников стало проще, на рынке труда по-прежнему не хватает образованных и квалифицированных молодых специалистов, отметил Коннимойс, добавив, что в профессиональных училищах молодёжь обучается на устаревшем оборудовании, из-за чего их навыки не соответствуют требованиям рынка.

Проблемой являются и преподаватели, которые застряли в прошлом и не знакомы с современной техникой, признал предприниматель.

Коннимойс отметил, что машиностроительные компании стараются решить эту проблему, приглашая преподавателей на практику в свои фирмы.