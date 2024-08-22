Промышленник: с каждым годом Эстонию становится все труднее «продавать»
Руководитель машиностроительной компании Radius Machining и председатель совета Союза машиностроительной промышленности Эстонии Вельо Коннимойс.Фото: Liis Treimann
Привлечение инвестиций в Эстонию становится всё более сложной задачей с каждым годом, рассказал руководитель машиностроительной компании Radius Machining Вельо Коннимойс в эфире передачи радио Äripäev.
По его словам, Эстонию как страну становится сложно «продавать» иностранцам из-за постоянно меняющейся налоговой системы и нехватки квалифицированной рабочей силы, пояснил он.
Хотя безработица в настоящее время растёт и найти хороших сотрудников стало проще, на рынке труда по-прежнему не хватает образованных и квалифицированных молодых специалистов, отметил Коннимойс, добавив, что в профессиональных училищах молодёжь обучается на устаревшем оборудовании, из-за чего их навыки не соответствуют требованиям рынка.
Проблемой являются и преподаватели, которые застряли в прошлом и не знакомы с современной техникой, признал предприниматель.
Коннимойс отметил, что машиностроительные компании стараются решить эту проблему, приглашая преподавателей на практику в свои фирмы.
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