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  • 04.09.24, 09:40

Производство электронного оборудования сократилось на 20%

По данным Департамента статистики, промышленные предприятия произвели в июле 2024 года продукции в постоянных ценах на 5,8% меньше, чем в этом же месяце прошлого года. Из трех секторов промышленности производство увеличилось на 16,9% в горнодобывающей промышленности и на 16,3% в энергетике, однако сократилось на 7,8% в обрабатывающей промышленности, сообщает департамент.
Производство компьютеров и электронного оборудования в июле значительно сократилось.
  • Производство компьютеров и электронного оборудования в июле значительно сократилось. Foto: Andras Kralla
Ведущий аналитик Департамента статистики Хелле Бундер объяснила, что в июле объем промышленной продукции сократился более чем в двух третьих отраслей обрабатывающей промышленности. «Среди наиболее весомых отраслей сокращение наблюдалось в деревообработке (7,1%), производстве электрооборудования (5,6%), а также компьютеров и электронного оборудования (19,8%). Несущественное сокращение пришлось также на производство изделий из металла (1,1%). Среди наиболее весомых отраслей промышленности рост наблюдался в производстве продуктов питания (13,5%), резиновых и пластмассовых изделий (4,4%), а также строительных материалов (1,8%)», – уточнила Хелле Бундер.
  • Foto: Департамент статистики
В июле 2024 года на внешнем рынке было продано 64,9% общего объема продукции обрабатывающей промышленности.
По сравнению с июлем 2023 года продажа продукции в обрабатывающей промышленности сократилась в текущих ценах на 6,8% (согласно календарно откорректированным данным). Продажа продукции на внутреннем рынке сократилась на 7,5%, продажа продукции на экспорт – на 6,4%.
Согласно сезонно откорректированным данным, в июле объемы промышленного производства сократились по сравнению с июнем на 4,7%, в обрабатывающей промышленности – на 4,3%.
В сфере энергетики производство электроэнергии в июле количественно (MВт-ч) увеличилось на 41,5%, производство тепла – на 4,3%.
  • Foto: Департамент статистики

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