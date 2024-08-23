    Янек Мягги: предприниматели должны быть жаднее правительства

    Предприниматель и бывший министр Янек Мягги. Фото: Raul Mee

    Если деньги в данный момент не слишком склонны выполнять свою основную функцию – быстро переходить из рук в руки, обеспечивая работой всех, кто к ним прикасается, – застой или регресс неизбежны, пишет член правления коммуникационного бюро Powerhouse Янек Мягги в ответе на опрос лидеров общественного мнения Äripäev.

    Главным вопросом сегодня является не то, что в конечном итоге вновь запустит экономику, а скорее: сколько экономики вообще нужно Эстонии? У нас множество сторонников «зеленого перехода», которые пытаются доказать, что люди станут счастливее, если будут ходить пешком вместо того, чтобы ездить на машинах; которые уверены, что Эстонии не нужна промышленность, особенно лесная, и многое другое в этом духе.
    Правильный ответ на этот вопрос, конечно, в том, что в Эстонии слишком мало экономики. Эстонии нужно больше экономики, а не наоборот. Если эстонские предприятия начнут думать о развитии и росте вместо простого выживания, это принесет радость всем гражданам, а не только предпринимателям.
    Предприниматели не обязаны работать для того, чтобы в Эстонии были дороги, больницы и школы. В демократическом государстве нельзя заставлять предпринимателей что-то делать, их нужно мотивировать, чтобы у них, помимо собственного интереса к выживанию, был стимул поддерживать общество на плаву.

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