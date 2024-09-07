Назад 07.09.24, 20:35 Состоялось первое занятие Академии финансовой грамотности для детей от ДВ и Британского совета «Деловые ведомости» при поддержке Британского совета (British Council) запустили Академию финансовой грамотности для русскоязычных школьников в возрасте от 12 до 15 лет. В субботу 7 сентября состоялся первый урок, на котором участники познакомились друг с другом, а биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов рассказал, что такое деньги и сколько они стоят.

Первое занятие Академии финансовой грамотности от ДВ и Британского совета Foto: Лийз Трейманн

«Не все рождены быть предпринимателями, так же как и не все хотят быть музыкантами, учеными или спортсменами. Однако жизнь всех без исключения, вне зависимости от профессии, знаний и возможностей, зависит от финансов. Кто бы ты ни был, но с деньгами лучше, чем без них», — говорит преподаватель академии, биржевой редактор ДВ и инвестор Дмитрий Фефилов, преподававший финансовую грамотность в «Открытой школе».

Разбираться в непростых темах финансов и инвестиций понятней и интересней с помощью практики, игр и личных примеров. Дмитрий Фефилов в кругу юных слушателей Академии. Foto: Лийз Трейманн

«Финансовая грамотность дает не только возможность держать под контролем свое благосостояние, но и предоставляет огромный выбор возможностей для поиска «своего» комфортного источника дохода. Кто-то умеет зарабатывать, кто-то экономить, а кто-то грамотно инвестировать», — поясняет он.

«Мы читаем новости о том, что только за первые две недели апреля мошенники в Харьюмаа украли у доверчивых людей свыше 100 000 евро. Мы видим, как некоторые предприниматели сулят баснословную доходность, которой просто не может быть, и понимаем, что люди опять останутся без своих денег. Нам бы хотелось научить детей чуть лучше разбираться в финансовом мире, а заодно рассказать им о той работе, которую делают экономические журналисты», — говорит руководитель и лектор академии Олеся Лагашина.

Напомним, в рамках двухмесячного курса, который будет проходить по субботам в сентябре и октябре в таллиннском офисе Äripäev, школьники узнают, сколько стоят деньги, почему цены растут, зачем нужны налоги и банки, что такое акции и облигации, как составляют бюджет, сколько стоит школа и откуда берется пенсия, что продают предприниматели и что могут продавать сами школьники.

Также в ходе занятий речь пойдет о том, как накопить первичный капитал, даже если у вас маленький доход, как управлять личными финансами, обезопасить свои деньги от мошенников и во что стоит или не стоит их вкладывать. А чтобы школьникам было понятно, интересно и полезно, разбираться в этих непростых темах мы будем с помощью практики, личных примеров, игр, групповых и индивидуальных заданий.

Участие в академии для школьников бесплатное благодаря поддержке Британского совета!

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