В Ида-Вирумаа продается деревообрабатывающий завод, 50 человек потеряли работу

В Сонда в Ида-Вирумаа продается заводской комплекс деревообрабатывающей компании Teamwood OÜ, передает Rus.Postimees.
- Иллюстративное фото. Foto: Oleksandr Yakoniuk
Teamwood OÜ работает в Сонда в Ида-Вирумаа с 2005 года, производственная мощность предприятия составляла 3000 м3 деревянных изделий в месяц.
Владелец компании Пьер Гидон рассказал Postimees, что, поскольку ему уже 74 года, он решил уйти из бизнеса и выставил компанию на продажу: «К сожалению, из-за геополитической ситуации я не смог сразу найти покупателя, и мне с сожалением пришлось уволить весь персонал из 50 человек, который отнесся к ситуации с пониманием».
«Я создал компанию в 2005 году как дочернюю компанию французской компании Adibois, все это было не всегда легко, особенно из-за очень дискриминирующей политики банков, которая никогда не помогала мне как иностранцу; к счастью, материнская компания Adibois могла профинансировать местные проекты», – добавил он.
Компания не представила годовой финансовый отчет за 2023 год, однако в 2022 году компания получила прибыль в размере 1,021 млн евро при выручке от продаж в 20,1 млн евро. Несмотря на достойный результат, компания в своем годовом отчете заявила, что 2022 год был очень сложным в сфере деятельности компании, поскольку на европейском рынке древесины возникла крайняя неопределенность из-за войны, инициированной Россией.
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