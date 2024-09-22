Инвестиционная смелость: Konesko купила новый завод

Финансовые результаты Konesko впечатляют, сообщает тематический портал Tööstusuudised
. Несмотря на осеннюю кибератаку, компании удалось увеличить выручку на 10%, а прибыль удвоилась, достигнув почти 8,5 миллиона евро. Генеральный директор Konesko Март-Ярво Хиртентреу подчеркивает, что прошлый год был для компании успешным, хотя выручка от продаж осталась близкой к отметке в 100 миллионов евро. Причины успеха кроются в более эффективных производственных методах, внедрении зеленой энергии и стратегической экспансии на внешние рынки.