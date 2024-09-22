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  • 22.09.24, 11:18

Инвестиционная смелость: Konesko купила новый завод

Производитель электродвигателей и крупных металлических конструкций компания Konesko демонстрирует стабильный рост и не утратила смелости в инвестициях – недавно она стала владельцем одного из металлургических предприятий в Тарту.
На экономической конференции «Äriplaan 2025» генеральный директор и один из владельцев Konesko Март-Ярво Хиртентреу поделился неожиданной новостью о сделке.
  • На экономической конференции «Äriplaan 2025» генеральный директор и один из владельцев Konesko Март-Ярво Хиртентреу поделился неожиданной новостью о сделке. Foto: Лийз Трейманн
Финансовые результаты Konesko впечатляют, сообщает тематический портал Tööstusuudised. Несмотря на осеннюю кибератаку, компании удалось увеличить выручку на 10%, а прибыль удвоилась, достигнув почти 8,5 миллиона евро. Генеральный директор Konesko Март-Ярво Хиртентреу подчеркивает, что прошлый год был для компании успешным, хотя выручка от продаж осталась близкой к отметке в 100 миллионов евро. Причины успеха кроются в более эффективных производственных методах, внедрении зеленой энергии и стратегической экспансии на внешние рынки.

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