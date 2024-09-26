Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,12%260,63
  • OMX Riga−0,57%880,96
  • OMX Tallinn−0,19%1 681,27
  • OMX Vilnius0,15%1 006,11
  • S&P 500−0,19%5 722,26
  • DOW 30−0,7%41 914,75
  • Nasdaq 0,04%18 082,21
  • FTSE 100−0,17%8 268,7
  • Nikkei 2252,57%38 843,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%102,21
  • OMX Baltic−0,12%260,63
  • OMX Riga−0,57%880,96
  • OMX Tallinn−0,19%1 681,27
  • OMX Vilnius0,15%1 006,11
  • S&P 500−0,19%5 722,26
  • DOW 30−0,7%41 914,75
  • Nasdaq 0,04%18 082,21
  • FTSE 100−0,17%8 268,7
  • Nikkei 2252,57%38 843,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%102,21
  • 26.09.24, 06:00

Олег Осиновский: нужно отменить пособие на детей

Предприниматель Олег Осиновский убежден, что прежде чем повышать налоги, государству нужно убрать все неэффективные расходы. В первую очередь он предлагает ликвидировать либо приватизировать все госкомпании, а во вторую – отменить все пособия с неясным назначением и эффективностью.
Олег Осиновский: нужно отменить пособие на детей
  • Олег Осиновский: нужно отменить пособие на детей
«Несколько лет назад в основной капитал Operail было внесено 23 миллиона евро. В прошлом году он понес убытки в размере 15 миллионов евро, а в этом – теряет по миллиону в месяц. За два года они спустили десятки миллионов евро, которые им подарили налогоплательщики. Nordica, которую мы постоянно дотируем, очевидно станет банкротом во второй раз (Estonian Air уже банкротилась – странно, что этот опыт не научил наших чиновников ничему). Латыши только что спустили в канализацию 600 миллионов евро через airBaltic», – перечисляет Осиновский наиболее проблемные государственные организации.
По мнению Осиновского, государственных предприятий в Эстонии не должно быть вовсе. Он считает, что даже если бы в начале года государство «продало» Operail и Nordica за ноль евро, оно бы уже сэкономило 25 миллионов евро на расходах.
«Поскольку у госкомпаний нет собственника, менеджеры ставят свои эксперименты за государственный счет. От этого госкомпания теряет капитализацию и движется к своему логическому концу. Это логично, по-другому и не могло быть, так происходит не только в Эстонии. Но мы в итоге несем огромные и неэффективные расходы. И прежде чем поднимать налоги, государству следовало бы разобраться с ними. Мы точно могли бы выручить больше, чем те несчастные 200 миллионов, которые получим от введения налога на прибыль», – рассуждает предприниматель.
Под «отсутствием собственника» Осиновский подразумевает то, что советы госпредприятий назначает Комитет по наименованию, а не непосредственно министерство, которому госпредприятие формально подотчетно. Предприниматель считает, что это делает госпредприятия неподконтрольными государству.
«По сути это организации, которые существуют сами по себе и на которые нет влияния ни у общества, ни у правительства, ни у парламента. Это хорошо было видно, когда Кая ссорилась с бывшим председателем Eesti Energia. Тот открыто заявил, что хоть премьер-министр и считает иначе, компания все равно будет действовать по-своему и выплатит все эти премии. Стало очевидно: премьер-министр не может управлять государственной собственностью, – сокрушается Осиновский. – Считаю, что создание Комитета по наименованию в 2013 году было большой ошибкой».
Осиновский также считает необходимым приватизировать Eesti Energia, даже несмотря на прибыльность этого предприятия.
«Нам нет смысла самим производить электроэнергию, когда есть огромное количество частных производителей, которые это могут сделать. Это предприятие надо продать: мне все равно, у кого покупать электричество, у частника или у государства. Вот только частники заинтересованы в том, чтобы была прибыль, и предприятие работало нормально. У госкомпаний нет мотивации ни на то, ни на другое», – поясняет он.
По мнению Осиновского, проблем от госкомпаний сегодня в целом больше, чем от правительства, министерств и ведомств.
«Чиновников у нас не так много, и у них и так небольшие зарплаты. Но вокруг них огромное количество каких-то непонятных организаций, которые получают деньги. Плюс госкомпании. Вот где нужно заниматься оптимизацией», – считает он.
Вторая статья расходов, которую Осиновский предлагает сократить, – это «неясные» и неэффективные пособия, которые выплачивает Департамент социального страхования.
«Например, пособие на детей. Оно совершенно точно не способствует рождению, но при этом ложится расходами на налогоплательщиков и ухудшает эффективность нашей экономики. Все подобные неясные пособия нужно отменить, иначе получается, что молодое поколение оплачивает все возрастающие социальные расходы», – говорит Осиновский.
По его мнению, лишь после того, как будет проведена такая оптимизация расходов, можно начинать говорить о повышении налогов (если вообще до этого дойдет).
«Надо жить по доходам и исходить не из того, что мы хотим потратить вот столько-то, поэтому давайте повышать налоги. А наоборот: у нас есть столько-то, поэтому ровно столько мы и потратим. Частное предприятие может выжить, только работая согласно второму подходу. К сожалению, государство предпочитает первый», – резюмирует предприниматель.

Похожие статьи

Новости
  • 07.06.24, 11:55
Государство выставило убыточный Operail на аукцион
Государство выставило на аукцион железнодорожную компанию Operail с целью продать все направления деятельности железнодорожной компании. Operail лишилась основного источника дохода и понесла большие убытки после прекращения поставок из России.
Новости
  • 15.02.24, 13:54
Правительство выставит на продажу семь госпредприятий и ликвидирует два
Таблица!
Правительство хочет полностью или частично приватизировать семь компаний и ликвидировать две госкомпании, сообщило Министерство финансов.
Новости
  • 08.08.24, 13:50
Правительство делает следующий шаг по приватизации Operail
Интерес есть как в Эстонии, так и за рубежом
Интерес к покупке государственной железнодорожной компании Operail проявили как в Эстонии, так и за ее пределами. В рамках публичного тендера дом Стенбока получил несколько предварительных предложений, и правительство решило продолжить процесс приватизации компании.
Новости
  • 21.09.24, 12:05
Министерство климата беспокоит происходящее с Nordica
Скандинавские авиалинии, с которыми Nordica была связана контрактом минимум на два следующих года, уже нашли эстонской компании замену, которая будет выполнять прежние рейсы Nordica уже с января, пишет rus.err.ee.
  • ST
Content Marketing
  • 04.09.24, 14:23
Заметная Мустамяэская государственная гимназия, или MURG
В основу строительного проекта Мустамяэской государственной гимназии (MURG) легла работа «Серебряная стрела, победитель архитектурного конкурса. Это название ассоциируется с остротой, скоростью и точностью, которые важны для достижения успеха в науке и хорошо подходят для школы с уклоном на точные предметы.

Самые читаемые

1
Новости
  • 23.09.24, 15:16
Известное в Эстонии платежное приложение обанкротилось
2
Эпицентр
  • 24.09.24, 13:24
Эстония говорит «нет»: индийцам стало труднее попасть в нашу страну
3
Новости
  • 23.09.24, 06:00
«Капиталист поневоле» хочет вывести завод из Йыхви в европейский ТОП 5
4
Новости
  • 24.09.24, 12:06
Квартиры в обанкротившемся девелоперском проекте попытаются продать за полцены
5
Эпицентр
  • 24.09.24, 17:21
Разбогатевший на микрокредитах бизнесмен собирает миллионы у эстонских инвесторов
6
Новости
  • 25.09.24, 12:10
«В десять раз дороже». В ожидании Тимберлейка арендодатели бросились повышать цены

Последние новости

Новости
  • 26.09.24, 07:00
Прогнозы Банка Эстонии не сбываются три года подряд. Почему?
Новости
  • 26.09.24, 06:00
Олег Осиновский: нужно отменить пособие на детей
Новости
  • 25.09.24, 17:09
Госбюджет на следующий год составит чуть более 19 миллиардов евро
Новости
  • 25.09.24, 16:31
Бывший руководитель Swedbank намерена обжаловать приговор суда
Новости
  • 25.09.24, 15:53
Свет: Eesti Raudtee необходим кредит в 70 млн евро
Новости
  • 25.09.24, 15:48
Как государство видит будущее Силламяэского порта?

Сейчас в фокусе

Когда вы занимаетесь отмыванием в таких масштабах, вы не можете каждый раз придумывать что-то новое, говорит Вадим Клейнер.
Интервью
  • 25.09.24, 06:00
Партнер Hermitage Capital: российские деньги продолжают отмывать через крипту и финтехкомпании
На лето следующего года планируется концерт Джастина Тимберлейка на Певческом поле.
Новости
  • 25.09.24, 12:10
«В десять раз дороже». В ожидании Тимберлейка арендодатели бросились повышать цены
Крупный владелец латвийских кредитных компаний Айгарс Кесенфелдс разбогател за счет выдачи микрокредитов.
Эпицентр
  • 24.09.24, 17:21
Разбогатевший на микрокредитах бизнесмен собирает миллионы у эстонских инвесторов
Иллюстративное фото.
Новости
  • 25.09.24, 13:12
В Швеции задержали эстонца по делу об отмывании денег
Федор Берман: кризис для BLRT продолжается
Интервью
  • 24.09.24, 06:08
Федор Берман: кризис для BLRT продолжается
Любой рынок недвижимости имеет свои сильные и слабые стороны. Давайте посмотрим на три места за рубежом, где обосновались эстонцы.
Эпицентр
  • 25.09.24, 13:32
Испания, Таиланд или Дубай? Эксперты недвижимости хвалят и критикуют
Хотя снаружи жилой комплекс Teletorni Kodud выглядит готовым, здания были построены с серьезными дефектами и до сих пор не получили разрешения на эксплуатацию. Часть проблем квартирное товарищество сумело устранить.
Новости
  • 24.09.24, 12:06
Квартиры в обанкротившемся девелоперском проекте попытаются продать за полцены
До Telia Digital Hub осталось всего 2 месяца! О чем будут говорить в клубе топ-менеджеров?
  • ST
Content Marketing
  • 24.09.24, 12:35
До Telia Digital Hub осталось всего 2 месяца! О чем будут говорить в клубе топ-менеджеров?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024