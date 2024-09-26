Назад 26.09.24, 06:00 Олег Осиновский: нужно отменить пособие на детей Предприниматель Олег Осиновский убежден, что прежде чем повышать налоги, государству нужно убрать все неэффективные расходы. В первую очередь он предлагает ликвидировать либо приватизировать все госкомпании, а во вторую – отменить все пособия с неясным назначением и эффективностью.

Олег Осиновский: нужно отменить пособие на детей

«Несколько лет назад в основной капитал Operail было внесено 23 миллиона евро. В прошлом году он понес убытки в размере 15 миллионов евро, а в этом – теряет по миллиону в месяц. За два года они спустили десятки миллионов евро, которые им подарили налогоплательщики. Nordica, которую мы постоянно дотируем, очевидно станет банкротом во второй раз (Estonian Air уже банкротилась – странно, что этот опыт не научил наших чиновников ничему). Латыши только что спустили в канализацию 600 миллионов евро через airBaltic», – перечисляет Осиновский наиболее проблемные государственные организации.

По мнению Осиновского, государственных предприятий в Эстонии не должно быть вовсе. Он считает, что даже если бы в начале года государство «продало» Operail и Nordica за ноль евро, оно бы уже сэкономило 25 миллионов евро на расходах.

«Поскольку у госкомпаний нет собственника, менеджеры ставят свои эксперименты за государственный счет. От этого госкомпания теряет капитализацию и движется к своему логическому концу. Это логично, по-другому и не могло быть, так происходит не только в Эстонии. Но мы в итоге несем огромные и неэффективные расходы. И прежде чем поднимать налоги, государству следовало бы разобраться с ними. Мы точно могли бы выручить больше, чем те несчастные 200 миллионов, которые получим от введения налога на прибыль», – рассуждает предприниматель.

Под «отсутствием собственника» Осиновский подразумевает то, что советы госпредприятий назначает Комитет по наименованию, а не непосредственно министерство, которому госпредприятие формально подотчетно. Предприниматель считает, что это делает госпредприятия неподконтрольными государству.

«По сути это организации, которые существуют сами по себе и на которые нет влияния ни у общества, ни у правительства, ни у парламента. Это хорошо было видно, когда Кая ссорилась с бывшим председателем Eesti Energia. Тот открыто заявил, что хоть премьер-министр и считает иначе, компания все равно будет действовать по-своему и выплатит все эти премии. Стало очевидно: премьер-министр не может управлять государственной собственностью, – сокрушается Осиновский. – Считаю, что создание Комитета по наименованию в 2013 году было большой ошибкой».

Осиновский также считает необходимым приватизировать Eesti Energia, даже несмотря на прибыльность этого предприятия.

«Нам нет смысла самим производить электроэнергию, когда есть огромное количество частных производителей, которые это могут сделать. Это предприятие надо продать: мне все равно, у кого покупать электричество, у частника или у государства. Вот только частники заинтересованы в том, чтобы была прибыль, и предприятие работало нормально. У госкомпаний нет мотивации ни на то, ни на другое», – поясняет он.

По мнению Осиновского, проблем от госкомпаний сегодня в целом больше, чем от правительства, министерств и ведомств.

«Чиновников у нас не так много, и у них и так небольшие зарплаты. Но вокруг них огромное количество каких-то непонятных организаций, которые получают деньги. Плюс госкомпании. Вот где нужно заниматься оптимизацией», – считает он.

Вторая статья расходов, которую Осиновский предлагает сократить, – это «неясные» и неэффективные пособия, которые выплачивает Департамент социального страхования.

«Например, пособие на детей. Оно совершенно точно не способствует рождению, но при этом ложится расходами на налогоплательщиков и ухудшает эффективность нашей экономики. Все подобные неясные пособия нужно отменить, иначе получается, что молодое поколение оплачивает все возрастающие социальные расходы», – говорит Осиновский.

По его мнению, лишь после того, как будет проведена такая оптимизация расходов, можно начинать говорить о повышении налогов (если вообще до этого дойдет).

«Надо жить по доходам и исходить не из того, что мы хотим потратить вот столько-то, поэтому давайте повышать налоги. А наоборот: у нас есть столько-то, поэтому ровно столько мы и потратим. Частное предприятие может выжить, только работая согласно второму подходу. К сожалению, государство предпочитает первый», – резюмирует предприниматель.

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