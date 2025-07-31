Латвия ограничивает часы продажи алкоголя

В Латвии, где в настоящее время продажа алкоголя разрешена до 22:00, с августа время окончания продаж будет сдвинуто на более ранний час, а по воскресеньям продавать алкогольные напитки будут не позже 18:00.
Работник расторг трудовой договор в обычном порядке, уведомив работодателя за 30 календарных дней, однако в течение этого срока работодатель сам расторг договор в чрезвычайном порядке без предварительного уведомления, обвинив сотрудника в распитии спиртных напитков в гостинице во время командировки, поломке мебели и нарушении порядка, а также в неявке на работу.