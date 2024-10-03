Назад 03.10.24, 14:01 Политики: Северо-Востоку потребуется еще один Фонд справедливого перехода В Нарве 2 октября состоялась ежегодная бизнес-конференция, основными темами которой в этом году стали справедливый переход, экологически устойчивый бизнес и молодые предприниматели. Участвовавшие в конференции политики от разных партий заявили, что Ида-Вирумаа получил от справедливого перехода не то, чего ожидал.

Политики на Нарвской бизнес-конференции обсудили работу Фонда справедливого перехода. Foto: Николай Андреев

В дискуссии о справедливом переходе во время конференции участвовали представители основных партий. Центрист Михаил Кылварт и Анти Пооламетс из EKRE резко критиковали само сворачивание сланцевой промышленности. Вирве Линтер из Isamaa отмечала недостатки процесса. Соцдем Эдуард Одинец, реформистка Аннеки Теэлахк и Денис Ларченко из «Ээсти 200» были гораздо более оптимистичными.

При этом все они сошлись на том, что Северо-Востоку потребуется еще один Фонд справедливого перехода (ФСП-2), чтобы изменения в регионе прошли безболезненно.

Конференция, организованная в рамках Недели предпринимательства нарвским Департаментом экономики и развития, собрала в ДК «Ругодив» 190 человек.

Мы все неправильно поняли

Выступая на открытии конференции, бывший представитель правительства в Ида-Вирумаа Яанус Пурга сказал, в частности, что задача Фонда справедливого перехода – создать новую ценность для Ида-Вирумаа, а не заменить непосредственно рабочие места, исчезающие в сланцевом секторе. Инвестировать в сланец – все равно, что мертвому припарки, сказал Пурга.

Михаил Кылварт оспорил эту мысль, заявив, что в сланцевом секторе было около 5000 рабочих мест, с ними было связано еще около 15 000, и так или иначе выпадающие рабочие места нужно заменить новыми.

«Это очень большое концептуальное противоречие, – сказал Кылварт. – С одной стороны, мы говорим, что создаем дополнительную ценность, с другой – говорим, что клиент мертв».

Он отметил также, что за последние годы очень сильно менялось количество обещанных благодаря Фонду новых рабочих мест, но максимальная озвученная цифра – 1500.

«20 000 мест уходит, мы создаем в качестве альтернативы 1500», – сказал Кылварт.

Соцдем Эдуард Одинец согласился, что 340 млн евро Фонда справедливого перехода воспринимается как помощь для замены старых рабочих мест на новые, и, конечно, этих денег недостаточно для создания 5000 новых рабочих мест.

Смягчить, помочь, поддержать процесс перехода, но не создать новые рабочие места. Эдуард Одинец

«Это был миф, на самом деле, который Яанус пытается опровергнуть, – сказал Одинец. – Мы все представляли себе, что так будет, но если мы посмотрим – это не про то, чтобы заменить одну вакансию на другую, это про то, чтобы создать новое, изменить структуру, создать новые формы предпринимательства, активизировать местных жителей. Смягчить, помочь, поддержать процесс перехода, но не создать новые рабочие места. Поэтому тысяча рабочих мест – это очень хорошо».

Аннеки Теэлахк, которая является региональным руководителем Кассы по безработице в Ида-Вирумаа, сказала, что безработными зарегистрированы сейчас менее 300 бывших работников сланцевого сектора. В прошлом в секторе были крупные сокращения, когда разом на улице оказывались более полутора тысяч работников, но постепенно они нашли новую работу.

Не переживайте, переход провалится в Европе. Анти Пооламетс

«Нас обманули не с этим, а с самим зеленым поворотом, – заявил Анти Пооламетс. – Даже не война в Украине больше всего подавляет местную экономику, а зеленый переход. Спад продолжится долго, наша конкурентоспособность продолжает падать».

Пооламетс считает, что нужно максимально сохранять сланцевый сектор, потому что он понадобится в будущем.

«Не переживайте, переход провалится в Европе», – заявил член EKRE.

Специалисты нужны сегодня, учить их будут завтра

Аннеки Теэлахк отметила, что изменения в образовании, финансируемые Фондом, только начинаются. Позитивные результаты этого будут видны позднее:

«Мы катим снежный ком в гору, в какой-то момент он начнет катиться сам».

Денис Ларченко сказал, что Фонд планировали много лет назад, когда экономическая ситуация была совсем другой. До ковида, войны в Украине и закрытия границы для студентов из России было легче найти или обучить нужных специалистов.

«Сейчас требуется все больше специалистов, нам не хватает людей», – сказал он.

«Мы жили в какой-то иллюзии, что люди, которые освободятся из сланцевого сектора – им найдут другие рабочие места, – сказала Вирви Линдер. – Сейчас нам уже нужны люди, а в сланцевом секторе они еще заняты. Когда они освободятся, где мы их используем? Они не ходят на курсы, не повышают предприимчивость, потому что сейчас они заняты своей текущий работой».

«Я более оптимистичен, чем мои коллеги. К этим инвестициям придут дополнительные, – уверен Эдуард Одинец. – Все люди найдут свое применение. Давайте будем оптимистами».

Еще один Кренгольм?

Денис Ларченко и Аннеки Теэлахк вспомнили историю Кренгольмской мануфактуры, которая обанкротилась в 2010 году. Теэлахк сказала, что сейчас у Кассы по безработице гораздо больше ресурсов для помощи людям, чем тогда. Ларченко считает, что и в те годы проблему вполне удалось решить:

«Нарва пережила 15 лет назад закрытие самого крупного предприятия – Кренгольма. В 2005-2007 году мы не могли планировать, что так много женщин потеряет свою работу. Но государство пришло на помощь, банки пришли на помощь. Сейчас я более оптимистичен – стакан наполовину полон. Чтобы перенаправить людей, которые работают в сланцевой промышленности, у нас сейчас есть время, есть ресурсы.

И мы живем не в плановой экономике, а в рынке, у людей есть возможность двигаться и в рамках Эстонии, и вне ее. Мы должны говорить о том, чтобы, используя ресурсы Фонда справедливого перехода и местных самоуправлений, привлекать людей сюда».

Нарратив, что рыночная экономика отрегулирует сама себя, потерял актуальность лет 30 назад. Михаил Кылварт

«Нарратив, что рыночная экономика отрегулирует сама себя, потерял актуальность лет 30 назад, – не согласился Михаил Кылварт. – Все крупные экономики исходят из экономических приоритетов. У нас сейчас их нет – ну, кроме зеленого перехода. Экономического анализа в этом нет. Здесь был задан вопрос – обманули ли нас? Да, нас обманули. И с зеленым переходом тоже обманули. Нам сказали, что сланцевая промышленность обречена, мы ее закроем. За это мы получили 340 млн. Напомню, что сланцевая промышленность давала налогов на 300 млн в год. А сейчас нам говорят – так это же дополнительная ценность».

По мнению Кылварта, ФСП в том виде, в котором он был создан – это, фактически, фонд регионального развития, он не решает непосредственно те проблемы, которые возникают из-за отказа от сланца.

«Я думаю, в какой-то момент мы поймем, что это было преступное решение – убрать сланцевый сектор», – заявил Кылварт.

Денег не хватило

Анти Пооламетс считает, что государство должно взять кредит на то, чтобы открывать новые предприятия с новыми рабочими местами, налоги с которых в будущем окупят эти вложения.

И он, и Эдуард Одинец считают, что сейчас, когда почти все деньги из Фонда справедливого перехода распределены, нужен «Фонд справедливого перехода 2». Ведущий конференции, журналист ERR Юрий Николаев попросил высказаться всех политиков о том, нужно ли требовать у ЕС дополнительные деньги. С оговорками, но с этим согласились все участники дискуссии.

У нас будет больше сил на международном уровне, если мы договоримся между собой. Аннеки Теэлахк

Нужно, но вежливо, и не требовать, а договариваться, поправила Аннеки Теэлахк.

«И у нас будет больше влияния на международном уровне, если мы договоримся между собой», – сказала она.

Михаил Кылварт при этом заявил, что от ЕС надо требовать и сохранения сланцевого сектора.

Я не услышал критики. Говорили разные глупости. Яанус Пурга

Яанус Пурга, который слушал эту дискуссию из зала, по просьбе ДВ прокомментировал критику в адрес Фонда справедливого перехода и самого перехода.

«Я не услышал критики. Говорили разные глупости, – заявил Яанус Пурга. – Михаил Кылварт сказал, что нас обманули. Кого – нас? Он не живет здесь, в Ида-Вирумаа. Он не сделал ничего для справедливого перехода и приехал критиковать».

«Местные люди, наоборот, согласны со справедливым переходом и говорили, что если бы денег было больше, было бы лучше. Но год назад было наоборот, – добавил Пурга. – А сегодня местные – и Одинец, и Линдер – говорили позитивно: в Кохтла-Ярве пришло большое количество денег».

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