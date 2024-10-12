Назад 12.10.24, 13:30 Ryanair частично уходит из Германии Авиакомпания Ryanair объявила 10 октября, что с переходом на летнее расписание 2025 года полностью прекратит полеты из трех немецких аэропортов – Дортмунда, Дрездена и Лейпцига, и на 60% сократит рейсы из Гамбурга, пишет Deutsche Welle

Ryanair частично уходит из Германии Foto: Andres Haabu

Причина такого шага – высокие навигационные, аэропортовые и прочие сборы. Введенный в 2011 году в Германии авиационный налог с 1 мая 2024 вырос примерно на 20% – таким образом правительство Олафа Шольца пытается хотя бы частично залатать возникшие в бюджете страны дыры.

В результате прекращения полетов у Ryanair отпадут 22 маршрута и 1,8 млн пассажиро-мест в год. Тем самым европейский лидер бюджетных авиаперевозок уменьшит свое предложение на немецком рынке еще на 12%. Уже в конце августа лоукостер сообщил, что на 20% урежет свои маршруты из столичного аэропорта Берлин-Бранденбург BER: вместо девяти самолетов там впредь будут базироваться семь, отпадут шесть рейсов – в Брюссель, Каунас, Краков, Люксембург, Ригу и Ханью на Крите, а число пассажиро-мест уменьшится на 750 тысяч. Таким образом, Ryanair к началу летнего отпускного сезона следующего года сократит выбор авиабилетов на немецком рынке воздушных перевозок на ежегодно 2,55 млн пассажиро-мест.

На следующий день после заявления ирландской авиакомпании лоукостер Eurowings, принадлежащий концерну Lufthansa, сообщил, что при переходе на летнее расписание-2025 отменит в Гамбурге более 1000 полетов в год, в том числе внутренний рейс в аэропорт Кельн/Бонн, а также шесть международных маршрутов в страны Европы и Северной Африки (пока точно решено отказаться от полетов на греческий остров Санторини и в Исландию, по четырем другим направлениям решения пока не приняты).

Резкое сокращение присутствия Ryanair и Eurowings в Гамбурге стало непосредственным ответом на планы увеличить аэропортовый сбор.

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