Назад 15.10.24, 11:30 Владелец центра Solaris начал продавать недвижимость в Эстонии Компания Colliers продает три строительных магазина Bauhof и один магазин A1000 Market, входящих в местный портфель шведского фонда недвижимости. Решение касательно принадлежащего тому же владельцу торгового центра Solaris пока не принято.

Шведский фонд недвижимости, владеющий центром Solaris, выставил на продажу четыре больших магазина. Foto: Andras Kralla

Нового владельца ищут магазины Bauhof в Хаапсалу, Курессааре и Валга, а также магазин A1000 Market в Выру, сообщил член правления владельца недвижимости Sõbra Ärikeskus Яанус Янек Юсс. Colliers рекламирует магазины как коммерческую недвижимость с долгосрочным доходом, доступную как по отдельности, так и в виде портфеля.

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