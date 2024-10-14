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  • 15.10.24, 11:30

Владелец центра Solaris начал продавать недвижимость в Эстонии

Компания Colliers продает три строительных магазина Bauhof и один магазин A1000 Market, входящих в местный портфель шведского фонда недвижимости. Решение касательно принадлежащего тому же владельцу торгового центра Solaris пока не принято.
Шведский фонд недвижимости, владеющий центром Solaris, выставил на продажу четыре больших магазина.
  • Шведский фонд недвижимости, владеющий центром Solaris, выставил на продажу четыре больших магазина. Foto: Andras Kralla
Нового владельца ищут магазины Bauhof в Хаапсалу, Курессааре и Валга, а также магазин A1000 Market в Выру, сообщил член правления владельца недвижимости Sõbra Ärikeskus Яанус Янек Юсс. Colliers рекламирует магазины как коммерческую недвижимость с долгосрочным доходом, доступную как по отдельности, так и в виде портфеля.

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