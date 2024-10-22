Назад 22.10.24, 10:57 Диагноз эстонской бюрократии: в отчетах перед государством 60 000 полей данных, местами продублировано до 90% В Министерстве экономики и инфраструктуры составили предложения, как оживить экономику в условиях спада на традиционных экспортных рынках и оттока иностранных инвесторов. Среди предлагаемых решений - автоматизация отчетов предприятий и сокращение сроков выдачи экологических разрешений.

Вице-канцлер Минэкономики по экономике и инновациям Сандра Сярав отмечает, что получение экологических разрешений в Эстонии может занимать до 725 дней (около 24 месяцев). Франция недавно смогла сократить этот срок с 18 до 6-8 месяцев. Foto: Liis Treimann

“Нам нужно смотреть, как конкурировать с соседними странами, особенно в меняющейся обстановке, связанной с безопасностью, и в меняющейся эстонской налоговой системе”, - сказала вице-канцлер Минэкономики по экономике и инновациям Сандра Сярав на брифинге для русскоязычной прессы, прошедшем на минувшей неделе.

Один из самых медленных процессов в мире

По словам Сярав, Европейский союз в целом проигрывает США в привлечении инвестиций. В ЕС есть еврофонды, но они не такие большие и не такие гибкие, как крупный американский частный капитал.

Кроме того, законодательство и скорость проведения бюрократических процедур также говорят не в пользу Европы. Правовые акты, касающиеся климата и зеленого поворота тоже осложняют привлечение инвесторов. Этими проблемами нужно заниматься на европейском уровне, отмечает вице-канцлер, ссылаясь на недавний критический отчет о внутреннем рынке ЕС, написанный бывшим руководителем ЕЦБ Марио Драги.

Financial Times писала, что если в 2019-2022 годах в Европе появилось 13 000 новых правовых актов, то в США за это время - только 3000. Европа слишком много регулирует, и необходимо стремиться к большей правовой ясности и уменьшать излишнее регулирование. Сандра Сярав

В Минэкономики определили семь пунктов, на которые стоит обратить внимание всем органам власти Эстонии, чтобы повысить конкурентоспособность страны. Первый пункт - “правовая уверенность и уменьшение бюрократии”.

“Эстония - самая экологически чистая страна в мире, и это логично - мы должны защитить нашу планету. Но мы дошли до ситуации, когда, если мы хотим построить новое промышленное предприятие, то получение только экологических разрешений может занять до 725 дней — это один из самых медленных процессов в мире. В большинстве стран ЕС и ОЭСР этот срок составляет от нескольких месяцев до одного года, недавно Франция также смогла ускорить процесс с 18 месяцев до 6-8 месяцев. В целом для получения всех разрешений в сфере промышленности на практике это означает, что с момента подачи первого ходатайства до момента, когда ковш воткнули в землю, может пройти до шести лет”, - сказала Сандра Сярав.

Мы дошли до ситуации, когда, если мы хотим построить новое промышленное предприятие, то получение только экологических разрешений может занять до 725 дней.

По словам Сандры Сярав, были разные предложения, как всё упростить. Например, была идея ввести правило “один пришел - один ушел”, то есть при вступлении в силу новой правовой нормы, нужно отменять какую-то одну из старых. Но это не реализовали нигде в Европе.

“Поэтому мы начали смотреть, что мы можем сделать, чтобы уменьшить бюрократию в экономике, - рассказала вице-канцлер Минэкономики. - Эстония известна как цифровая страна, где 99% услуг доступны дигитально, с прошлого года даже сделать предложение о свадьбе можно дигитально. И хотя услуги доступны в цифровой форме, мы постоянно создаем дополнительную административную нагрузку и бюрократию”. По ее словам, в Эстонии сегодня используется 420 различных отчетов, которые государство через разные институты запрашивает у предприятий.

Министерство экономики вместе с другими госучреждениями собрало все эти отчеты и выяснило, что в них в общей сложности 60 000 полей данных, и множество из них продублировано, местами до 90%. “То есть, мы постоянно просим у предприятий информацию, которую уже спрашивали в других отчетах”, - поясняет чиновница.

В ходе пилотного проекта до конца 2024 года будет стандартизировано 70 отчетов. Из 3000 полей данных, которые должен предоставить предприниматель, осталось всего несколько десятков. Что касается целевой группы, то это все предприниматели Эстонии. Эти мероприятия, согласно замыслу, позволят примерно на 80% сократить временные затраты компаний на агрегирование и передачу данных, необходимых для отчетности государству.

“Мы хотим проделать это со всеми отчетами государству. Мы хотим достичь того, что к 2027 году компаниям больше не пришлось сдавать регулярные отчеты. Если мы будем использовать электронные счета и стандартизировать поля данных, компаниям больше не нужно будет готовить отчеты для государства – данные, предоставленные компанией, могут автоматически формироваться в отчетах”, - сказала Сярав.

Мы хотим достичь того, что к 2027 году компаниям больше не пришлось сдавать регулярные отчеты. Сандра Сярав

Она добавила, что по подсчетам на 2023 год, это сэкономило бы за пять лет для эстонских компаний 132 млн евро и для государства - 1,7 млн евро.

Стартапам нужно больше стартаперов

“У нас углубляющаяся нехватка рабочей силы, потому что население у нас стареет. Через десять лет нам будет не хватать около двух третей инженеров, необходимых в обрабатывающей промышленности, - заявила Сандра Сярав на основе отчета OSKA . - На рынок труда выходит на 50% меньше высокообразованной рабочей силы, чем необходимо”.

По ее словам, университеты не в состоянии подготовить рабочую силу в требуемом объеме. Одним из решений этой проблемы является увеличение миграционной квоты, которая не менялась в Эстонии с 1990-х годов.

“Мы видим, что компаниям для роста и обеспечения конкурентоспособности требуется более квалифицированная рабочая сила. Об этом заявляют и Центральный союз работодателей, и Торгово-промышленная палата", - сказала вице-канцлер.

По ее словам, сейчас в эстонских стартапах сейчас работают 14 000 человек, в 2035 году их могло бы быть до 50 000. И чтобы сохранить темп, нужно проводить более либеральную миграционную политику, при этом по-прежнему изучая бэкграунд каждого иностранца и ориентируясь на то, в каких сферах нужны специалисты. Также планируется расширить возможности профессионального переобучения для жителей Эстонии, добавила Сандра Сярав.

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