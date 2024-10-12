Назад 12.10.24, 11:01 Нестор: Китай стимулирует экономический рост, фондовые рынки растут Правительство Китая пытается побудить консервативное население тратить деньги, открыв «денежные краны». Те, кто инвестировал в фондовый рынок Китая, уже могут радоваться, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.

«Если в наших краях жалуются, что доходы никак не могут догнать расходы, то правительство Китая сталкивается с противоположной проблемой: за тот же период потребление выросло всего на 70%», – пишет Михкель Нестор. Foto: Частный архив

Несоответствующий ожиданиям экономический рост вынудил Китай снова стимулировать экономику. Если ожидаемое воздействие на реальную экономику проявится в течение длительного времени, то фондовый рынок уже ощутил положительные изменения.

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