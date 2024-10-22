Финансовая инспекция закрыла дело в отношении AB Kreditex

Финансовая инспекция закрыла производство о проступке в отношении AB Kreditex AS в связи с истечением 11 октября двухлетнего срока давности дела, передает rus.err.ee.
- В 2022 году сотрудники Финансовой инспекции наведались в офис Kreditex. Дверь журналистам открыл член правления инспекции Сийм Таммер. Foto: Andras Kralla
По словам члена Финансовой инспеции Сийма Таммера, производство о проступке не дошло до той стадии, когда можно было бы наложить штраф: «Такое случается при сложных производствах. Но в то же время это не означает, что предприятие Kreditex действовало законно».
Посчитав выявленные нарушения закона очень серьезными, Финансовая инспекция 31 октября 2023 года признала недействительными лицензии кредитора и ипотечного кредитора фирмы AB Kreditex.
«Финансовая инспекция сделала это сразу, когда стало известно, что модель управления компанией фиктивна. Выяснилось, что компанией руководил теневой менеджер Алексей Кипрушенков, которого инспекция ранее признала негодным на должность менеджера в финансовом секторе из-за его прошлого. Спор о признании лицензии на деятельность недействительной продолжается в Таллиннском административном суде», говорится в сообщении Финансовой инспекции.
Комментируя год назад решение инспекции об отзыве лицензии, член правления AB Kreditex Константин Эсолайнен заявил, что Финансовая инспекция сделала ошибочные, не соответствующие контексту и далеко идущие выводы на основе единичных примеров.
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