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  • 01.11.24, 13:04

СМИ: Европейская прокуратура начала расследование в отношении Хенрика Хололея

По сообщению французской газеты Liberation, Европейская прокуратура начала расследование в отношении высокопоставленного чиновника Европейской комиссии Хенрика Хололея, передает rus.err.ee.
Хенрик Хололей.
  • Хенрик Хололей. Foto: Andras Kralla
Liberation отметила, что в рамках предшествовавшего расследования, возбужденного весной прошлого года Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), было установлено, что Катар оплатил Хололею, который тогда занимал должность главы Генерального директората Европейской комиссии по транспорту, десятки авиарейсов бизнес-классом, а также поездки в отпуск на несколько десятков тысяч евро.
В обмен Катар получил конфиденциальную информацию, связанную с переговорами по т.н. договору об открытом небе, которые велись в 2016-2019 годах. Этот договор позволил катарской авиакомпании Qatar Airways получить с 2021 года бесплатный доступ ко всем аэропортам в ЕС.
Расследование OLAF в отношении Хололея было начато в марте 2023 года: спустя месяц Хололей подал в отставку с поста главы Генерального директората Европейской комиссии по транспорту и занял должность политического советника в отделении, ответственном за международное партнерство. На новой должности зарплата Хололея уменьшилась на 4%.

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