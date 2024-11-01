СМИ: Европейская прокуратура начала расследование в отношении Хенрика Хололея

Liberation отметила, что в рамках предшествовавшего расследования, возбужденного весной прошлого года Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), было установлено, что Катар оплатил Хололею, который тогда занимал должность главы Генерального директората Европейской комиссии по транспорту, десятки авиарейсов бизнес-классом, а также поездки в отпуск на несколько десятков тысяч евро.
В обмен Катар получил конфиденциальную информацию, связанную с переговорами по т.н. договору об открытом небе, которые велись в 2016-2019 годах. Этот договор позволил катарской авиакомпании Qatar Airways получить с 2021 года бесплатный доступ ко всем аэропортам в ЕС.
Расследование OLAF в отношении Хололея было начато в марте 2023 года: спустя месяц Хололей подал в отставку с поста главы Генерального директората Европейской комиссии по транспорту и занял должность политического советника в отделении, ответственном за международное партнерство. На новой должности зарплата Хололея уменьшилась на 4%.
ЕС проводит внутреннее расследование в отношении высокопоставленного эстонского еврочиновника Хенрика Хололея в связи с тем, что его поездки в Катар оказались оплачены принимающей стороной, сообщает Politico.
Хенрик Хололей покинет пост главы Генерального директората Европейской комиссии по транспорту (DG MOVE), пишет Politico. Он займет место политического советника Генерального директората Европейской комиссии по международному партнерству (DG INTPA).
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