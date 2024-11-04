ДВ открывают Академию предпринимательства для девочек

«Деловые ведомости» в сотрудничестве с «Британским советом» объявляют набор в «Академию предпринимательства для девочек». Проект рассчитан на русскоязычных школьниц в возрасте 16-18 лет, участие для которых будет бесплатным.
- Новый проект ДВ при поддержке Британского совета призван помочь девочкам сделать первые шаги на пути предпринимательства и инвестирования. Foto: Shutterstock
В течение нескольких месяцев с декабря по март участницы узнают, как научиться копить и инвестировать даже при минимальных доходах, как найти и увеличить собственные ресурсы, как начать свой собственный проект или бизнес и составить грамотный бизнес-план, что такое сервис-дизайн и как планировать бюджет, как презентовать и рекламировать свою продукцию и многое другое.
Эксперты своего дела расскажут участницам, что мешает женщинам добиваться успеха в предпринимательстве или, например, на переговорах по зарплате. Также в ходе проекта участницы познакомятся с женщинами, добившимися успеха в различных сферах деятельности: их ждут поход в шоурум модного дизайнера Оксаны Тандит, знакомство с руководительницей Русского театра Анне-Ли Пяйв, поездка в Музей колясок Кяру и встреча с его создательницей и кинорежиссером Аленой Суржиковой, спортивный день с тренером и предпринимательницей Ольгой Прантс, а также автобусная экскурсия в Нарву, где запланированы поход в Нарвский музей и на промышленное предприятие Fortaco, где участницы встретятся с его руководительницей Ларисой Шабуновой.
Кроме того, школьницы узнают, как работают эстонские СМИ и смогут пообщаться с журналистами Äripäev и ERR, которые расскажут им о том, как устроены порталы, радио и телевидение.
«Наша первая академия, которую мы проводили для школьников помладше, оказалась очень успешной. Для нас это очень вдохновляющий опыт, и мы хотим попробовать свои силы в более масштабном проекте», - говорит руководитель Академии, главный редактор «Деловых ведомостей» Олеся Лагашина.
«В книге «Почему одни страны богатые, а другие бедные» есть четкий и понятный ответ, в чем секрет экономического успеха. Если очень коротко, то это институты, которые обеспечивают для всех участников равный доступ и возможности на рынке, где каждый вправе рассчитывать на соответствующее вознаграждение за свой труд и вклад. Эффективность раба всегда будет ниже эффективности свободного человека, так как стимулы и мотивация в обоих случаях совершенно разные», - говорит преподаватель Академии, журналист ДВ Дмитрий Фефилов.
«Сегодня те страны, которые пытаются культивировать свободные институты и рынки, демонстрируют более высокие экономические результаты. За этими изменениями стоят люди разных рас, пола, вероисповедания. Если раньше все эти признаки определяли судьбу человека с самого его рождения, то сегодня сам человек способен определять свою судьбу, если государство и его институты это позволяют делать. Например, еще каких-нибудь сто лет назад женщина инвестор была чем-то неправильным, из рода вон выходящим. Однако сегодня статистика говорит, что именно женщины инвестируют лучше мужчин. Женщины-писатели, предприниматели, политики, ученые и т.д. А сколько еще удивительных открытий и нереализованного потенциала сдерживают не только государственные институты, но и привычки, стереотипы и традиции», - замечает он.
«Общеизвестно, что женщины в нашей стране зарабатывают меньше, чем мужчины, и не потому, что они работают хуже. Гендерный разрыв в зарплатах в сфере финансов в прошлом году составлял, например, около 25%. Нам кажется, что это несправедливо, преодолимо, и мы можем внести в это свой вклад», - добавляет Олеся Лагашина.
Заявку на участие в Академии предпринимательства для девочек можно оставить здесь
до 29 ноября. Количество мест ограничено, будут отобраны самые интересные заявки.
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