Назад 05.11.24, 06:00 В Нарве за 9 миллионов построят целый поселок для ухода за пожилыми Строительная фирма Rand & Tuulberg построит в Нарве комплекс нового дома попечения, состоящий из 12 небольших зданий семейного типа. В таком жилье пожилые люди смогут чувствовать себя более самостоятельными и общаться между собой, сообщили городские власти. Строительные работы должны завершиться к весне 2026 года.

На месте заросшего кустами пустыря в Нарве через полтора года должны появиться 12 домов семейного типа для пожилых людей, нуждающихся в постоянном уходе. Foto: Николай Андреев

Новый дом попечения появится между школой Паю и улицей Пушкина, рядом с Нарвским детским домом, который также состоит из домов семейного типа. Управлять им будет Нарвский центр социальной работы, в который входит и детский дом, и действующий сейчас дом попечения, а также муниципальные приюты для детей и для взрослых.

«Нарвский центр социальной работы имеет огромный опыт в этой сфере услуг, что позволит запустить все рабочие процессы в новом доме гораздо быстрее, чем при создании абсолютно новой организации», – отметила директор Нарвского департамента социальной помощи Кристи Мюрк.

Поселиться в новых домах смогут сто пожилых людей, которые нуждаются в постоянном уходе. Десять домов будут жилыми – по десять человек в каждом, в одноместных и двухместных комнатах. В отдельном доме будут проходить концерты, совместные праздники и другие мероприятия. И еще в одном доме расположится кабинет медсестры, а также прачечная и другие хозяйственные помещения.

Больше 9 миллионов из разных источников

Департамент городского хозяйства заключил договор на строительство 24 октября. Rand & Tuulberg получит за работу 7,6 млн евро (с учетом НСО).

Анастасия Хандога из нарвского Департамента развития и экономики пояснила, что для создания нового дома попечения в Нарве потребуется не только строительство, но и закупка медицинского оборудования, мебели и других необходимых вещей. Поэтому финансирование проекта существенно превышает стоимость строительства.

Часть расходов возьмут на себя фонды: 784 тысяч евро город получит из Фонда справедливого перехода, еще 407 тысяч добавится, поскольку государство поддерживает строительство муниципальных зданий с нулевым потреблением энергии.

Однако основную часть оплатит город, вклад которого составит до 8,1 млн евро. Эти средства городские власти возьмут в кредит.

Очередь уменьшится, но не исчезнет

Очереди в дома попечения – распространенная проблема по всей Эстонии. В Нарве действующий дом попечения рассчитан максимум на 132 человека. По словам Кристи Мюрк, своей очереди в него сейчас ожидают примерно 270 нарвитян.

Еще 214 пожилых людей из Нарвы живут в домах попечения в других местах Эстонии, из-за чего родственникам труднее посещать их. Обычно это вызвано тем, что свободное место проще найти вдалеке от дома.

«Безусловно, открытие нового дома попечения не решит проблему полностью, но совершенно очевидно, что это поможет как минимум ста нуждающимся в круглосуточном уходе и их родным и близким, а это уже очень большая цифра», – сказала Кристи Мюрк.

Соседями нового дома попечения в Нарве будут детский дом и школа Паю, которая специализируется на обучении детей с особыми потребностями. Foto: Николай Андреев

В действующем доме попечения в Нарве место в двухместной комнате стоит 1155 евро в месяц, из которых 542 евро не компенсируются местным самоуправлением, их приходится оплачивать самому клиенту или его родственникам. Для постояльцев с деменцией цена выше – 1265 евро, из которых 723 составляет самофинансирование.

В новом доме попечения цены, в основном, будут такими же, поскольку они установлены горуправой для услуги на административной территории Нарвы, а не для конкретного дома.

«Но поскольку в новом доме попечения предусмотрены и одноместные комнаты, которых вообще нет в существующем, то естественно, на такие более комфортные условия будет и другая цена», – добавила Кристи Мюрк.

Почему же город решил инвестировать в новый дом попечения именно сейчас, хотя проблема очередей существует уже много лет?

«Дальше и откладывать-то уже нельзя: старение населения в последнее время идет очень быстрыми темпами, растет количество людей с синдромом деменции, в настоящее время мы имеем очень большой спрос на услуги дома попечения. Нам звонят и к нам приходят люди, которые, столкнувшись с тем, что состояние их близкого человека внезапно резко ухудшилось, понимают, что не могут обеспечить ему ни должный уход, ни должный уровень безопасности. И у каждого своя особенная история…» – рассказала Кристи Мюрк.

По ее словам, общество обязано поддержать этих людей, позволить им быть полноценными членами общества, а человеку, нуждающемуся в круглосуточном уходе, обеспечить достойные условия жизни с учетом его потребностей и особенностей. «Собственно, это и есть главная причина. Дополнительным плюсом в пользу принятия решения о строительстве именно сейчас стала возможность получения финансирования в рамках зеленого перехода», – заметила Мюрк.

Rand & Tuulberg также строит в Нарве многоквартирный дом над рекой, из окон которого открывается вид на две крепости. Ранее компания возвела в приграничном городе театральный центр Vaba Lava и речной променад.

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