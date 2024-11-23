Мегаприбыль легендарного отеля превратилась в убыток

Эстонский клининговый стартап WiseClean запустил сотрудничество с платформой Wolt и открыл новый раунд привлечения инвестиций. За следующие полгода фирма, сотрудничающая преимущественно с клинерами из числа украинских беженцев, надеется покорить рынки Риги и Вильнюса, на время отложив запуск в Тарту и Нарве.
Желающих снять квартиру в Эстонии все меньше. Сдавать, напротив, готовы даже больше, чем раньше – туристические квартиры вышли на рынок долгосрочной аренды. Это оказывает давление на цены, которые уже просели на 10%.