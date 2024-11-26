Президент Карис: мы должны говорить об уровне оборонных расходов в 5%

По словам президента Алара Кариса, оборонные расходы должны расти и оставаться на высоком уровне. На фото встреча Кариса с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в конце октября. Foto: Liis Treimann
«Ни один союзник не помогает тому, кто не помогает сам себе», – процитировал президент Алар Карис на пресс-конференции в Кадриоргском дворце древнюю мудрость. Совет гособороны подтвердил на заседании все ранее обозначенные позиции в области политики безопасности и вновь подчеркнул необходимость поддерживать высокий уровень оборонных расходов.
Цена энергии — ключевой фактор конкурентоспособности экономики, поэтому она должна занимать центральное место при формировании политики. У нас четко определены обязанности в обеспечении перехода к зеленой энергетике, но найти ответственного за конкурентоспособную цену энергии сложно, пишет бывший руководитель Eesti Energia Хандо Суттер.
Крупнейшие экономики мира ослабили свою поддержку Украине, выпустив совместную декларацию, которая смягчила ранее согласованные формулировки осуждения войны России против Украины на саммите G20. Вместо этого в документе содержится лишь общее упоминание о «человеческих страданиях», вызванных тысячедневным вторжением Москвы.
Располагающие конфиденциальными данными клиентов адвокатские бюро постоянно находятся в сфере интереса киберпреступников, поэтому адвокатура требует, чтобы кибербезопасность у них была на самом высоком уровне. Управляющий партнер адвокатского бюро TARK Тыну Тарк считает: чтобы требования действительно соблюдались, а осведомленность сотрудников повышалась, разумно привлекать специалистов.