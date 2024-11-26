Назад 26.11.24, 08:51 Президент Карис: мы должны говорить об уровне оборонных расходов в 5% Вчера днем состоялось заседание Совета государственной обороны, на котором было подтверждено, что отношения с США могут стать только теснее, а место Украины – в НАТО.

По словам президента Алара Кариса, оборонные расходы должны расти и оставаться на высоком уровне. На фото встреча Кариса с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в конце октября. Foto: Liis Treimann

«Ни один союзник не помогает тому, кто не помогает сам себе», – процитировал президент Алар Карис на пресс-конференции в Кадриоргском дворце древнюю мудрость. Совет гособороны подтвердил на заседании все ранее обозначенные позиции в области политики безопасности и вновь подчеркнул необходимость поддерживать высокий уровень оборонных расходов.