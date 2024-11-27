Одна из лучших в Балтии: устойчивые инвестиции DPD получили высокую оценку
DPD Eesti вместе с подразделениями компании в Латвии и Литве заняла первое место в категории транспорта и мобильности на конкурсе Baltic Sustainability Awards как самая устойчивая компания в странах Балтии.
DPD заняла первое место в категории транспорта и мобильности на конкурсе Baltic Sustainability Awards. Foto: DPD Eesti
Логистическая компания была отмечена за последовательную электрификацию своего автопарка в странах Балтии, что способствует сокращению выбросов CO2. С 2020 года компания снизила углеродные выбросы на одну посылку в регионе почти на четверть.
Ценовое давление со стороны конкурентов и давление на заработную плату со стороны сотрудников снизили операционную прибыль Itella Eesti за 2023 год ниже отметки в миллион евро. Не сильно лучше дела идут и у конкурентов.
Располагающие конфиденциальными данными клиентов адвокатские бюро постоянно находятся в сфере интереса киберпреступников, поэтому адвокатура требует, чтобы кибербезопасность у них была на самом высоком уровне. Управляющий партнер адвокатского бюро TARK Тыну Тарк считает: чтобы требования действительно соблюдались, а осведомленность сотрудников повышалась, разумно привлекать специалистов.