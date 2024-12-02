Одно из повышений акциза на алкоголь вычеркнуто из законопроекта
Финансовая комиссия Рийгикогу приняла решение, что повышение акцизных ставок на алкоголь на 5% в июле следующего года не состоится. Таким образом, рост налога для этой категории товаров окажется вдвое меньше, чем ожидалось.
В то время как производители и продавцы алкогольной продукции обеспокоены тем, что Эстония с очередным ростом акцизов рискует вновь пройтись по хорошо знакомым уже граблям и подарить Латвии наплыв покупателей, правительство уверено, что никаких рисков нет. Похоже, наших политиков ничто не учит, пишет журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.
Министерство социальных дел подготовило новые предложения по снижению потребления алкоголя – основной вариант предполагает повышение акциза. Министр финансов Юрген Лиги считает, что продажу алкоголя действительно необходимо регулировать.
Никого не удивляет тот факт, что киберпреступников интересуют государственные учреждения или поставщики жизненно важных услуг. Однако для многих, вероятно, станет новостью то, что ежедневно атакам подвергаются и малые предприятия – часто даже они сами.