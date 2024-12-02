Одно из повышений акциза на алкоголь вычеркнуто из законопроекта

В то время как производители и продавцы алкогольной продукции обеспокоены тем, что Эстония с очередным ростом акцизов рискует вновь пройтись по хорошо знакомым уже граблям и подарить Латвии наплыв покупателей, правительство уверено, что никаких рисков нет. Похоже, наших политиков ничто не учит, пишет журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.