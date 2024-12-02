Наш государственный спорт – хождение по акцизным граблям
В то время как производители и продавцы алкогольной продукции обеспокоены тем, что Эстония с очередным ростом акцизов рискует вновь пройтись по хорошо знакомым уже граблям и подарить Латвии наплыв покупателей, правительство уверено, что никаких рисков нет. Похоже, наших политиков ничто не учит, пишет журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.
Торгово-промышленная палата недавно опубликовала предупреждение, что запланированный рост акцизов на алкоголь вызовет очередной виток алкотуризма в Латвию и вместо роста сборов государство за два года может недосчитаться 47 млн евро. Уже в этом вместо запланированной прибавки в 12 млн бюджет недополучил за первые семь месяцев целых 18 млн. Однако у наших министров, судя по всему, своя реальность.
В минувший четверг правительство дало пресс-конференцию, на которой была затронута и тема повышения акцизов на алкогольную продукцию. Самое примечательное высказывание прозвучало из уст министра здравоохранения Рийны Сиккут: «Согласна с министром финансов, что цифры не подтверждают, что приграничная торговля увеличится. Около 3% людей в прошлом году ездили в Латвию именно за алкоголем. Возможно, они живут недалеко от границы. Акциз – это особый налог, и мы видим, неважно, снижаешь ты его или нет, он все равно поступает в том же объеме».
Да неужели? Не понимаю, что происходит с этими людьми, когда они попадают во власть: они же напрочь забывают обо всем на свете!
Даже финны не поленились и, минуя ранее всей печенью любимую Эстонию, устремились к вымахавшим сразу за эстонской границей, как грибы после хорошего дождя, огромным алкогольным магазинам.
Нелепый эксперимент 2017-го
Вспомним 2017 год. В значительной степени по инициативе другого министра, но тоже социал-демократа, Евгения Осиновского, над Эстонией был проведен нелепейший эксперимент. В стране резко взвинтили акцизы на алкоголь – и понеслось. Эстоноземельцы массово повалили за выпивкой в Латвию. Даже финны не поленились и, минуя ранее всей печенью любимую Эстонию, устремились к вымахавшим сразу за эстонской границей, как грибы после хорошего дождя, огромным алкогольным магазинам.
Серьезные дяди в Минфине не сумели просчитать это и заложили в бюджет 2017-го года рост сборов акциза на алкоголь на 25 млн евро. Летом план был пересмотрен, сумму наоборот скостили по сравнению с 2016-м на 13,5 млн – до 237,5 млн. Но и этот план оказался слишком оптимистичным: всего удалось наскрести 222 млн. Полный провал!
Возмущенные происходящим журналисты интересовались у Осиновского, как можно было не предугадать такого поворота событий в стране, которая сама зарабатывала огромные деньги на разнице в стоимости выпивки с соседней Финляндией. На что взрослый вроде человек очень по-детски оправдывался, говоря: «Послушать производителей алкоголя, так люди бросили ходить на работу, и вместо этого ездят в Латвию за пивом». Словно если мотаются не все, это не наносит урона бюджету страны…
Позднее Осиновскому пришлось признать, что затея оказалась неудачной. Сначала в 2018-м отменили запланированный очередной рост акцизов, а позднее новая правящая коалиция существенно снизила и те ставки, что были приняты ранее. Сборы вскоре вернулись к норме. Казалось бы, урок извлечен.
«Финская схема»
Однако сегодня соратница Осиновского по партии Сиккут опять приводит очень странный аргумент о том, что в прошлом году всего 3% жителей Эстонии ездили за алкоголем в Латвию. Будто это какая-то статичная величина. Сегодня цены на пиво и водку у южных соседей не намного меньше, чем у нас. Но даже эта разница отправляет в Латвию тысячи людей. Стоит ценовой вилке немного раздвинуться – и поток резко вырастет. Это же дважды два!
И еще одно замечание про упомянутые 3%. На самом деле потребителей латвийского алкоголя у нас больше. Среди них есть люди, которые в Латвию вообще не ездят. Товар они получают по «финской схеме». Называется она так потому, что пришла к нам из Финляндии, где давно широко распространена. В Эстонии начала приживаться, как нетрудно догадаться, с 2017-го.
Живет где-нибудь в Рапламаа или Вирумаа условный Тармо. Есть у него микроавтобус. Тармо обходит соседей, собирает заказы на алкоголь и долю в расходах на бензин. А затем привозит из Латвии себе и другим участникам взаимовыгодного предприятия много ящиков разнообразной выпивки. Потребляется она обычно быстрее, чем та, за которой нужно идти в магазин, ибо находится дома на расстоянии протянутой руки. Это еще и к тому, как сказывается на здоровье людей непродуманная акцизная политика, оправдываемая заботой об их печени.
Судя по пресс-конференции правительства, скоро у Тармо прибавится заказов.
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