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  • 29.12.24, 10:54

«Я уношу с собой легитимность». Саломе Зурабишвили покинет резиденцию президента Грузии, но не сложит полномочий

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, чей срок полномочий истекает 29 декабря, заявила, что добровольно покинет резиденцию во дворце Орбелиани в Тбилиси, но по-прежнему не собирается отказываться от своих полномочий, пишет «Медуза».
Саломе Зурабишвили заявила своим сторонникам, что она по-прежнему является законным президентом страны.
  • Саломе Зурабишвили заявила своим сторонникам, что она по-прежнему является законным президентом страны. Foto: AP/Scanpix
«Я ухожу отсюда и уношу с собой легитимность. Ничего не изменится, буду я в резиденции или нет. Эта президентская резиденция была символом, пока здесь находилась президент, которая была легитимной. Я остаюсь единственным легитимным президентом Грузии», – сказала Зурабишвили утром в воскресенье, обращаясь к своим сторонникам у здания резиденции.
Ее выступление проходило параллельно с церемонией инаугурации Михаила Кавелашвили, которого 14 декабря выбрала президентом Грузии правящая пророссийская партия «Грузинская мечта».
Зурабишвили назвала эту инаугурацию «пародией» и пообещала, что будет продолжать борьбу за назначение новых парламентских выборов.

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