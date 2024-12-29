Назад 29.12.24, 10:54 «Я уношу с собой легитимность». Саломе Зурабишвили покинет резиденцию президента Грузии, но не сложит полномочий Президент Грузии Саломе Зурабишвили, чей срок полномочий истекает 29 декабря, заявила, что добровольно покинет резиденцию во дворце Орбелиани в Тбилиси, но по-прежнему не собирается отказываться от своих полномочий, пишет «Медуза»

Саломе Зурабишвили заявила своим сторонникам, что она по-прежнему является законным президентом страны. Foto: AP/Scanpix

«Я ухожу отсюда и уношу с собой легитимность. Ничего не изменится, буду я в резиденции или нет. Эта президентская резиденция была символом, пока здесь находилась президент, которая была легитимной. Я остаюсь единственным легитимным президентом Грузии», – сказала Зурабишвили утром в воскресенье, обращаясь к своим сторонникам у здания резиденции.

Ее выступление проходило параллельно с церемонией инаугурации Михаила Кавелашвили, которого 14 декабря выбрала президентом Грузии правящая пророссийская партия «Грузинская мечта».

Зурабишвили назвала эту инаугурацию «пародией» и пообещала, что будет продолжать борьбу за назначение новых парламентских выборов.