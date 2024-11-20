Назад 20.11.24, 11:56 Хелениус о банкротстве Nordica: снимаю шляпу перед Латвией. А у эстонских политиков одно «бла-бла-бла» По мнению бывшего председателя совета Estonian Air Йоакима Хелениуса, Estonian Air/Nordica должна была перенять бизнес-модель латвийской airBaltic и стать доминирующим лоукостером в регионе. Вместо этого эстонские политики заигрались в бухгалтеров и требовали прибыль здесь и сейчас, вообще не видя никакой большой картинки, считает он.

Предприниматель, бывший глава совета Estonian Air и эстонский политик Йоаким Хелениус.

«У наших политиков начисто отсутствовало видение, – вспоминает Хелениус. – Когда я возглавлял совет Estonian Air, нам были поставлены две задачи: создать как можно больше прямых соединений и приносить прибыль. Это невозможно (или одно, или другое). И вместо того, чтобы проявить терпение, они заигрались в бухгалтеров: захотели на вложенные 5 евро немедленно получить 5 евро назад».

По мнению Хелениуса, Латвия действовала в этом вопросе гораздо умнее Эстонии, и сразу поняла, в чем главная ценность национального лоукостера: создается хаб, который приводит в страну массу прямых рейсов со всего мира, выводит ее на международную арену и делает магнитом для туристов и иностранных инвестиций.

«В Латвию сегодня попасть гораздо проще, чем в Эстонию и Литву, – просто летишь прямым рейсом airBaltic в Ригу. А туристы же как – они не едут смотреть все страны Балтии разом: они едут в одну из них, чтобы составить впечатление обо всех. И куда они поедут? В Ригу! Поэтому в столице Латвии сегодня гораздо более пестрая и разнообразная картина с точки зрения иностранных туристов», – говорит предприниматель.

Он вообще не видит никакой проблемы в том, что airBaltic глубоко убыточна, и правительство Латвии недавно списало этой авиакомпании 600 миллионов евро долга, и латвийское государство дотирует его на сотни миллионов евро. Он убежден, что эти деньги уже давно вернулись в страну в многократном размере.

«Выгода, которую получает Латвия, намного-намного-намного выше, чем все эти вложения. И, в отличие от эстонских политиков, латыши это давно поняли. Если международная компания хочет открыть завод в странах Балтии, где им это выгоднее сделать? Конечно в Латвии, потому что туда много прямых рейсов, проще привозить людей. Латвия – не самая передовая страна региона, но конкретно airBaltic – их величайшая история успеха. Снимаю шляпу», – говорит владелец Trigon Capital.

По мнению Хелениуса, Nordica и предшествовавшая ей Estonian Air должна была пойти ровно по тому же пути: сделать лоукостер, который претендовал бы на то, чтобы стать глобальным лидером. При этом предприниматель убежден, что в странах Балтии есть место лишь для одной такой авиакомпании – т.е. одновременно airBaltic и Nordica на рынке существовать не могли.

«Когда я возглавлял совет Estonian Air, мы по размеру были не намного меньше airBaltic. Бизнес-план был такой: создать как можно больше соединений с отдаленными провинциями Финляндии (например, Оулу). Когда они летают в Европу, они делают это через Хельсинки, а мы могли им предложить более дешевые рейсы. Не скажу, что это обязательно бы сработало, но эта идея была хотя бы логичной. Однако она требовала времени на ее реализацию, и убытки оказались выше ожидаемых. Политики не захотели ждать», – вспоминает Хелениус.

Теперь, по его словам, поезд ушел: airBaltic захватил все. По мнению предпринимателя, Эстонии была очень нужна национальная авиакомпания. Если отдать полеты на откуп частникам из других стран, они будут делать рейсы только до своих хабов, чтобы жители Эстонии летали по всему миру не напрямую, а через них, но теперь с латвийцами конкурировать невозможно.

«Думаю, что не осталось в стране человека, который не летал бы куда-нибудь самолетами airBaltic. Причем нередко и прямым рейсом из Таллинна – но эта компания все равно в первую очередь будет развивать свой хаб и фокусироваться на полетах через Ригу. Латвийцы поняли главное: ценность национальной авиакомпании не в прибыли, которую она приносит, а в тех связях, которые она создает для страны. А у эстонских политиков видения не было», – говорит Хелениус.

«Очень жаль, что Nordica становится банкротом, но в сложившейся ситуации это наилучшее решение, – считает Хелениус. – Компания пыталась спастись, перестав выполнять свои прямые обязанности и превратившись в субподрядчика по выполнению заказов, но если бы эта бизнес-модель могла приносить прибыль, нашелся бы частник, который бы компанию купил».

Теперь, по мнению Хелениуса, Эстонии нужно построить туннель между Таллинном и Хельсинки.

«Эх, как бы я хотел, чтобы меня, как Илона Маска, попросили навести порядок в государственном устройстве – я бы много чего поменял! Наши политики любят разводить “бла-бла-бла” на тему привлечения иностранных инвестиций – а вы вместо этого постройте туннель между двумя столицами! Я читал разные исследования, и вроде как они показывают, что от проекта больше выиграет Хельсинки (за счет доступа к Rail Baltica), но я убежден, что главным выгодоприобретателем туннеля, наоборот, был бы именно Таллинн», – заключил предприниматель.