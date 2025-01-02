К Frankenburg Technologies присоединился видный европейский ракетостроитель

Сальм: в Европе начнется новая, намного более масштабная война

Генеральный директор Frankenburg Technologies и бывший канцлер Министерства обороны Кусти Сальм заявил, что он не знает ни одного человека, который бы верил, что, если Украина проиграет войну, то Россия на этом остановится.