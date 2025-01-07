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  • 07.01.25, 17:38

Предприниматель обвиняет госучреждения в предвзятости. Основатели компании выделяются пестрым прошлым

Несколько месяцев назад предприниматель Эвен Тудеберг со своими бизнес-партнерами посетил военный городок Эмари, где в будущем планируется производство боеприпасов. Визит оказался неожиданно напряженным.
Эвен Тудеберг.
  • Эвен Тудеберг. Foto: Andras Kralla
В прошлом году Центр государственных оборонных инвестиций (RKIK) организовал тендер с целью найти производителя боеприпасов для территории площадью 8900 квадратных метров. Победитель тендера должен был построить временные производственные помещения и оснастить их необходимым оборудованием.
На данный момент ясно, что победу в тендере одержала компания Nitrotol OÜ. При этом участвовавшие в конкурсе Эвен Тудеберг и его фирма Estonian Ammunition Plant считает, что победа Nitrotol не является справедливой. Ранее Тудеберг заявлял Postimees, что Nitrotol – это фирма одного человека, у которой нет сотрудников. Кроме того, он подчеркнул, что Nitrotol не производит боеприпасы, а госучреждения в целом негативно настроены против его компании.
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