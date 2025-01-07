Назад 07.01.25, 17:38 Предприниматель обвиняет госучреждения в предвзятости. Основатели компании выделяются пестрым прошлым Несколько месяцев назад предприниматель Эвен Тудеберг со своими бизнес-партнерами посетил военный городок Эмари, где в будущем планируется производство боеприпасов. Визит оказался неожиданно напряженным.

Эвен Тудеберг. Foto: Andras Kralla

В прошлом году Центр государственных оборонных инвестиций (RKIK) организовал тендер с целью найти производителя боеприпасов для территории площадью 8900 квадратных метров. Победитель тендера должен был построить временные производственные помещения и оснастить их необходимым оборудованием.

На данный момент ясно, что победу в тендере одержала компания Nitrotol OÜ. При этом участвовавшие в конкурсе Эвен Тудеберг и его фирма Estonian Ammunition Plant считает, что победа Nitrotol не является справедливой. Ранее Тудеберг заявлял Postimees, что Nitrotol – это фирма одного человека, у которой нет сотрудников. Кроме того, он подчеркнул, что Nitrotol не производит боеприпасы, а госучреждения в целом негативно настроены против его компании.