Назад 21.01.25, 06:00 Налоги все больше, дороги все хуже. Почему растет число ДТП? «Когда вводили акциз, предполагалось, что деньги пойдут на дороги». Правительство повышает налоги, а значит, просто обязано вкладывать больше денег в инфраструктуру и попытаться исправить ситуацию, когда количество дорожно-транспортных происшествий в стране растет пять лет подряд, считают эстонские политики.

По мнению депутата Рийгикогу Андрея Коробейника, в Эстонии становится все больше ДТП по причине того, что правительство приняло решение урезать финансирование строительства дорог. «Это политический выбор, и он ошибочен», – считает депутат.

По мнению депутата Рийгикогу Андрея Коробейника (Центристская партия), статистика дорожно-транспортных происшествий, число которых растет уже пять лет подряд, стала следствием политики государства по снижению объема финансирования дорог.

«Сейчас в принципе заморожено строительство инфраструктуры, что нелогично: в экономический кризис, наоборот, нужно строить дороги (как это делал Рузвельт во время Великой Депрессии). Вот только правительство США тогда наращивало объем инвестиций в инфраструктуру, а правительство Эстонии его, наоборот, снижает», – рассуждает депутат.

«Например, строительство четырехполосного шоссе Пярну-Таллинн было отложено этим правительством до 2050 года. Это не значит, что они его начнут строить через 25 лет – это значит только то, что они гарантированно не начнут его строить до этого периода (в то время как согласно планам правительства Ратаса, это шоссе было бы готово к 2030 году)», – приводит он пример.

Коробейник считает, что средства на строительство новых дорог и поддержание в нужном состоянии старых (не обязательно на ремонт – хотя бы на то, чтобы вовремя их чистить) правительство может изыскать, если возьмет кредит под крупные проекты и отменит отмену налогового горба с 2026 года (которая обойдется госказне дополнительных 500 миллионов евро). Да и нынешнее повышение налогов, по мнению Коробейника, должно принести дополнительные средства, которые можно пустить на дороги.

«Когда вводился акциз на топливо, идея была в том, что он будет идти на поддержание, ремонт и строительство дорог. А сейчас мы видим, что акцизы растут, а дороги приходят в упадок. Автовладельцы платят с каждым годом все больше акциза (теперь еще добавился и автоналог), а дороги становятся все хуже. Вложения в инфраструктуру прекратились: строительство дороги в Хаапсалу остановилось, Таллиннскую больницу они строить не собираются. Все это очень плохие решения. В будущем, когда появятся деньги, какое-то строительство может и начнется, но тогда оно будет обходиться нам гораздо дороже, чем сейчас», – резюмирует Коробейник.

Недоволен решениями правительства и политик Хенн Пыллуаас, недавно вступивший в партию «Отечество».

«Велика вероятность того, что увеличение числа автоаварий стало прямым следствием того, что реформисты урезали финансирование дорог. Наш автопарк из года в год улучшается, и я не верю, что водители вдруг стали безответственными и начали нарушать правила направо и налево. Это именно результат сокращения финансирования», – считает Пыллуаас.

Он прогнозирует, что статистика ДТП будет дальше только ухудшаться.

«Будет хуже, и число ДТП продолжит расти. Это логично: когда дороги не чистят и не посыпают песком или крошкой, это ухудшает состояние дорог, уменьшает их проходимость, что в итоге дает о себе знать, когда погодные условия особенно тяжелые. Это актуально для нашего климата, т.к. у нас часто тает снег, становится мокро, а дождь размывает дороги. Абсолютно непонятно, почему правительство не обращает на это должного внимания», – говорит Пыллуаас.

«Утверждения, что у правительства нет денег, т.к. надо финансировать оборону, – это смешно. Они же постоянно повышают налоги, и лишь очень малая часть этих средств идет на оборону. Большая часть денег разбазаривается на никому не нужные проекты вроде зеленого перехода (который гробит экономику и противоречит законам физики), строительства здания для министерств, занимающихся окружающей средой, за 50 миллионов евро. И не стоит списывать все это на директивы Евросоюза: наши политики сами бегут впереди паровоза и выдвигают инициативы, которых от нас Европа не требует (например, отказаться от фоссильного топлива к 2030 году)», – добавил он.

Дело не в дорогах

Министр инфраструктуры Владимир Свет признает: 2024 год стал антирекордом не только по количеству смертельных ДТП, но и по объему средств, которые государство выделило на строительства дорог (150 миллионов евро). Ситуация на 2025 год немногим лучше: планируется выделить 170 миллионов евро. По мнению Света, этого недостаточно.

«Министерство климата, Департамент транспорта и Союз строителей инфраструктуры начали обсуждение долгосрочного плана финансирования инфраструктуры. Мы хотим, чтобы в обществе появилось четкое понимание того, как мы будем строить безопасные перекрестки, прокладывать двухполосные шоссе, реконструировать уже имеющиеся дороги, поддерживать их в надлежащем состоянии», – говорит он.

«Мы намерены создать долгосрочный план, и я надеюсь, что смогу презентовать этот план правительству уже во второй половине лета. Разговор будет непростой: если мы хотим увеличить финансирование дорог, значит, должны урезать какие-то другие расходы. Однако я придерживаюсь той точки зрения, что раз у нас начал действовать автомобильный налог, то мы должны прямо и честно рассказать участникам дорожного движения, в каком темпе мы можем ремонтировать дороги, как будем строить двухполосные шоссе, с какой скоростью можем перестраивать “опасные места” – точки, где люди попадали в тяжелые аварии по причине недостаточной инфраструктуры», – рассуждает Свет.

Он отказался назвать сумму, которую предложит правительству вложить в строительство новых дорог и ремонт старых, но подчеркнул, что нынешние объемы инвестиций недостаточны, и речь должна идти о сотнях миллионов евро за ближайшие 10 лет.

Однако министр также подчеркнул, что состояние дорог не является главной причиной, почему в Эстонии увеличилось число ДТП со смертельным исходом. Главная причина – водители.

«Причины абсолютного большинства этих аварий (50 случаев из 70) сводятся к неправильному выбору скорости, неправильной дистанции, к не пристегнутому ремню и, что самое трагичное, к вождению в нетрезвом виде. Особенно меня поразили ремни безопасности: мне казалось, что уж эта-то проблема ушла в прошлое, но нет – до сих пор, в 2024 году, люди все еще не пристегиваются, и это становится причиной смерти на дорогах. Дороги – это важно, но главной причиной тяжелых автоаварий являются все же водители, нарушающие правила», – говорит Свет.

«Мы также намерены заняться развитием культуры вождения и надзором за ним. Необходимо своевременно удалять из движения людей, которые хронически не могут соблюдать ни свою безопасность, ни безопасность других участников дорожного движения», – резюмировал министр.