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  • 30.01.25, 15:40

ЕЦБ вновь снизил ставку

ЕЦБ уже пятый раз снижает ставки с лета прошлого года. В этом году рынок ожидает еще два или три снижения ставок на четверть пункта.
Снижение пришлось на свежие данные Евростата, из которых следует, что в четвертом квартале 2024 года экономика еврозоны не выросла.
  • Снижение пришлось на свежие данные Евростата, из которых следует, что в четвертом квартале 2024 года экономика еврозоны не выросла.
Европейский центральный банк снизил базовую процентную ставку на четверть пункта до 2,75%, пытаясь отреагировать на слабый рост экономики еврозоны и падение темпов инфляции.
Инфляция в еврозоне снизилась с пика 2022 года в 10,6% до 2,4% в декабре.
Снижение ставки произошло через несколько часов после того, как Евростат сообщил, что в четвертом квартале 2024 года экономика еврозоны не выросла.
Центральный банк прогнозирует лишь незначительное ускорение роста экономики с 0,7% в целом за прошлый год до 1,1% в этом году.
В отличие от вялых темпов роста еврозоны, экономика США в третьем квартале прошлого года выросла на 2,8% в годовом исчислении.
Таким образом депозитная ставка ЕЦБ достигла самого низкого уровня с начала 2023 года. Днем ранее Федеральная резервная система США оставила ставки на прежнем уровне, несмотря на призывы президента Дональда Трампа значительно снизить стоимость заимствований.
Решение ЕЦБ не повлияло на курс евро, который по отношению к американской валюте торгуется на уровне 1,04 доллара.
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