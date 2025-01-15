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  • 15.01.25, 16:21

Инфляция в США выросла до 2,9%

Рост инфляции в декабре на 2,9% соответствовал ожиданиям, что привело к позитивной реакции рынков.
Инфляция в США выросла до 2,9%
Данные Бюро трудовой статистики, опубликованные в среду, совпали с прогнозом экономистов, опрошенных агентством Reuters, и оказались выше ноябрьского показателя в 2,7%.
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