Назад 03.02.25, 17:46 Эксперимент: выторговать скидку в новостройке можно при первом же телефонном звонке Когда эксперты утверждают, что цены на недвижимость в этом году будут расти, создается впечатление, что рассчитывать на скидки пока бессмысленно. Однако, как показывает эксперимент, настойчивый покупатель может получить скидку уже после первого телефонного звонка.

Журналист Неле Герберсон (на фото) исследовала рынок недвижимости и договаривалась о скидках с продавцами квартир в новостройках. Foto: Erakogu / Kollaaž Äripäev

Для начала посмотрим, что говорят о текущей рыночной ситуации порталы недвижимости.

Согласно обзору рынка, опубликованному порталом City24, в прошлом году количество сделок с квартирами в Эстонии сократилось на 4,5%, а в Таллинне – на 4,4 %. Во второй половине 2024 года предложение квартир и частных домов уменьшилось, в результате чего выбор у покупателей сузился.