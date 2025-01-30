Arco Tarc: строительный рынок восстанавливается медленнее, чем ожидалось

Наш опыт показывает – в строительстве еще не произошло такого значительного поворота, чтобы мы могли сказать, что прошли дно по объемам, заявил руководитель Arco Tarc OÜ Лаури Мяннисте в рамках опроса лидеров строительного сектора.
- Руководитель Arco Tarc OÜ Лаури Мяннисте.
2024 год был довольно спокойным как для нас, так и для сектора в целом. Мы больше зависим от наших собственных циклов развития, а не от строительного рынка в целом. Эти процессы, однако, идут рука об руку с Таллинном. Очень хотелось бы воспользоваться сегодняшней относительно низкой ценой строительства и как можно быстрее начать строительство новых проектов. Если планы реализуются, этот год будет более активным, чем предыдущий.
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