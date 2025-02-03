Инфляция в еврозоне неожиданно ускорилась

Согласно предварительным данным, цены в еврозоне в январе выросли на 2,5% в годовом исчислении.
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила в понедельник, что Европа готовит свой собственный пакет мер на случай возможных тарифов Трампа. Foto: dpa/Scanpix
Рост цен на услуги в январе по-прежнему оставался на уровне около 4%, немного замедлилась инфляция на продукты питания. При этом инфляция в энергетическом секторе в январе значительно ускорилась, сообщил Eurostat.
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