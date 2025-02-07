Цены выросли из-за продуктов питания и автоналога, зато одежда подешевела

В январе на индекс потребительских цен, как по сравнению с декабрём, так и с январём прошлого года, в основном повлияли подорожавшие продукты питания, напитки и автомобильный налог.
- Свежие овощи в январе подорожали больше всего по сравнению с предыдущим месяцем. Foto: Liis Treimann
По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в январе 2025 года вырос на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,9% по сравнению с январём 2024 года. В годовом исчислении товары подорожали на 0,1%, а услуги – на 10,6%.
Среди продуктов питания больше всего по сравнению с декабрём 2024 года подорожали рыба (+31%), цельное молоко (+12%) и свежие овощи (+7%). Бензин в январе стал дороже на 2,3%, а дизельное топливо – на 2,7%.
Снижение индекса обеспечили сезонные скидки на одежду, а также скидки на международные авиаперелёты и туристические поездки, отметил руководитель группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески.
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