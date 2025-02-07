Назад 07.02.25, 08:57 Цены выросли из-за продуктов питания и автоналога, зато одежда подешевела В январе на индекс потребительских цен, как по сравнению с декабрём, так и с январём прошлого года, в основном повлияли подорожавшие продукты питания, напитки и автомобильный налог.

Свежие овощи в январе подорожали больше всего по сравнению с предыдущим месяцем. Foto: Liis Treimann

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в январе 2025 года вырос на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,9% по сравнению с январём 2024 года. В годовом исчислении товары подорожали на 0,1%, а услуги – на 10,6%.

Среди продуктов питания больше всего по сравнению с декабрём 2024 года подорожали рыба (+31%), цельное молоко (+12%) и свежие овощи (+7%). Бензин в январе стал дороже на 2,3%, а дизельное топливо – на 2,7%.

Снижение индекса обеспечили сезонные скидки на одежду, а также скидки на международные авиаперелёты и туристические поездки, отметил руководитель группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески.