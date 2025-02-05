Назад 05.02.25, 16:44 Обзор рынка недвижимости: цены остаются стабильными В январе средняя цена за квадратный метр таллиннских квартир осталась на уровне трех тысяч евро. Всего в столице было заключено 873 сделки с недвижимостью, что, по словам руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, оказалось положительной неожиданностью после очень сильного декабря.

Самая дорогая квартира в январе была продана за 870 000 евро. Фото иллюстративное. Foto: Shutterstock

Всего в январе в Таллинне было заключено 873 сделки купли-продажи недвижимости, что примерно на треть больше, чем в январе прошлого года: «Цифры показывают, что количество заключенных сделок в январе было того же порядка, что и среднемесячный показатель прошлого года. Можно смело сказать, что это был довольно хороший месяц, ведь начало года – это всегда более спокойное время на рынке недвижимости».