Предупреждение для покупателей жилья: в договорах появляются наносящие ущерб условия

Без надлежащего изучения договора купли-продажи покупатель жилья может оказаться в неприятной ситуации. Foto: Liis Treimann
«Смысл этих пунктов в том, чтобы освободить застройщика от ответственности, но я бы сказала, что эта защита иллюзорна, поскольку я не исключаю, что такие условия могут оказаться недействительными», – сказала Казе в эфире утренней программы радио Äripäev.
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Когда эксперты утверждают, что цены на недвижимость в этом году будут расти, создается впечатление, что рассчитывать на скидки пока бессмысленно. Однако, как показывает эксперимент, настойчивый покупатель может получить скидку уже после первого телефонного звонка.
Baltic Horizon Fond объявил о продаже находящихся в центре Таллинна Postimaja и Coca-Cola Plaza. Руководитель фонда недвижимости EfTEN Real Estate Fund Вильяр Аракас подтвердил Äripäev, что не заинтересован в покупке, в то время как предприниматель Ивар Венделин отказался от комментариев.
Последние данные Департамента статистики показывают, что длительный экономический спад в Эстонии подошёл к концу. К сожалению, последующий процесс восстановления не будет быстрым, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
За последнее десятилетие изменения в секторе табачной продукции были весьма драматичными. «Это означает, что в течение ближайших 10–15 лет сигареты исчезнут, и их заменят основанные на научных исследованиях альтернативные изделия, предназначенные для тех, кто решит продолжать курить», – сказала менеджер по связям с общественностью Philip Morris Кай Таммист. Аналогично изменились и ожидания от персонала, в части которого решающее значение приобрело формирование правильного отношения.