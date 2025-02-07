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  • 07.02.25, 12:26

Предупреждение для покупателей жилья: в договорах появляются наносящие ущерб условия

Застройщики, у которых возникают проблемы с построенными домами, склонны включать в договоры условия, наносящие вред покупателю, рассказала адвокат юридического бюро Walless Ангела Казе.
Без надлежащего изучения договора купли-продажи покупатель жилья может оказаться в неприятной ситуации.
  • Без надлежащего изучения договора купли-продажи покупатель жилья может оказаться в неприятной ситуации. Foto: Liis Treimann
«Смысл этих пунктов в том, чтобы освободить застройщика от ответственности, но я бы сказала, что эта защита иллюзорна, поскольку я не исключаю, что такие условия могут оказаться недействительными», – сказала Казе в эфире утренней программы радио Äripäev.
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