Глава Союза отелей и ресторанов возглавит природный спа-центр в Ида-Вирумаа

Киллу Майдла возглавит природный курорт в уезде Ида-Вирумаа, на который Фонд справедливого перехода выделил 13 миллионов евро. Foto: Andras Kralla
Майдла отметила, что пока рано говорить о подробностях нового спа-проекта, так как к его руководству она приступит в апреле, и еще несколько недель будет исполнять обязанности главы Союза отелей и ресторанов.
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Отель Krunk, расположенный в историческом центре Силламяэ, выставлен на продажу на портале недвижимости kv.ee. Хотя в Силламяэ есть другие места размещения, на данный момент Krunk – единственный в городе полноценный отель с рестораном.
OG Elektra строит в Вильянди спа-отель, подрядчиком выступает Nordecon. Строительство стоимостью 30 миллионов евро будет завершено через два года летом. По словам Олега Гросса, не менее 10 миллионов евро уйдет на внутреннее оснащение здания.
При строительстве дома на начальном этапе люди обычно скорее думают о фундаменте, крыше, решении по отоплению, начинаяпланировать внутреннюю обстановку уже после того, как паркет уложен и стены покрашены. На самом деле, такой подход наверняка станет залогом провала, так как кухня – это не просто мебель, и первые шаги по ее обустройству обязательно должны быть спланированы уже на этапе строительства. Почему? Строитель домов Мадис сейчас все выяснит.