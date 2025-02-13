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  • 13.02.25, 13:52

Глава Союза отелей и ресторанов возглавит природный спа-центр в Ида-Вирумаа

Исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Эстонии Киллу Майдла возглавит новый природный спа-центр в Ида-Вирумаа, строительство которого должно завершиться следующим летом.
Киллу Майдла возглавит природный курорт в уезде Ида-Вирумаа, на который Фонд справедливого перехода выделил 13 миллионов евро.
  • Киллу Майдла возглавит природный курорт в уезде Ида-Вирумаа, на который Фонд справедливого перехода выделил 13 миллионов евро. Foto: Andras Kralla
Майдла отметила, что пока рано говорить о подробностях нового спа-проекта, так как к его руководству она приступит в апреле, и еще несколько недель будет исполнять обязанности главы Союза отелей и ресторанов.
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