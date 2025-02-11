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  • 11.02.25, 11:30

Число посетивших Эстонию туристов близится к докризисным показателям

По данным Департамента статистики, в 2024 году в предприятиях по размещению остановилось 3,6 миллиона туристов, что на 5% больше, чем в 2023 году, однако на 5% меньше, чем в 2019 году.
Туристы. Фото иллюстративное.
  • Туристы. Фото иллюстративное. Foto: Liis Treimann
Ведущий аналитик Департамента статистики Хельги Лаурмаа отметила, что в 2024 году в предприятиях по размещению Эстонии остановилось около 1,86 млн зарубежных и около 1,76 млн местных туристов.
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