Назад 25.02.25, 15:56 Законопроект об ограничении избирательного права прошел второе чтение Эстонский парламент завершил второе чтение законопроекта, лишающего граждан России и Беларуси права голосовать на муниципальных выборах, передает rus.err.ee.

Иллюстративное фото. Foto: Liis Treimann

В случае принятия законопроекта в версии, которая прошла во вторник второе чтение на пленарном заседании Рийгикогу, голосовать на местных выборах в Эстонии, помимо эстонских граждан и лиц без гражданства, смогут только граждане стран-членов ЕС и НАТО в возрасте от 16 лет, постоянно проживающие в Эстонии.

Фракции Центристской партии и Консервативной народной партии (EKRE) внесли на заседании предложение изъять законопроект из парламентского производства во втором чтении, но это предложение было отклонено голосами 61 депутата Рийгикогу при 17 голосах «за».

Помимо центристов и консерваторов, единственным депутатом, который проголосовал за изъятие законопроекта из парламентского производства, был социал-демократ Эдуард Одинец.

Поскольку данный законопроект вносит поправки в Конституцию Эстонии, в ходе третьего чтения также должно быть принято решение о способе внесения таких поправок.