Портфель банка Artea вырос, прибыль сократилась

Согласно биржевому сообщению, за первые шесть месяцев этого года кредитный портфель Artea вырос на 7% и достиг 3,67 млрд евро. Объем активов увеличился на столько же – до 5,28 млрд евро. Объем депозитов вырос на 1% – до 3,53 млрд евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Экономика еврозоны выросла во втором квартале 2025 года на 1,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а экономика Европейского Союза – на 1,5%, следует из предварительной экспресс-оценки статистического агентства Eurostat.
Несмотря на экономическую турбулентность, на балтийской бирже, по словам Пааво Сийманна, прошел хороший «дивидендный дождь» ‒ инвесторы в этом году получат в виде дивидендов на 10% больше денег, чем в прошлом году.
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.