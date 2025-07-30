Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,25%295,41
  • OMX Riga0,58%906,65
  • OMX Tallinn−0,24%2 036
  • OMX Vilnius−0,04%1 201,36
  • S&P 5000,24%6 385,95
  • DOW 300,06%44 658
  • Nasdaq 0,45%21 193,7
  • FTSE 1000,01%9 136,94
  • Nikkei 225−0,05%40 654,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,24
  • OMX Baltic−0,25%295,41
  • OMX Riga0,58%906,65
  • OMX Tallinn−0,24%2 036
  • OMX Vilnius−0,04%1 201,36
  • S&P 5000,24%6 385,95
  • DOW 300,06%44 658
  • Nasdaq 0,45%21 193,7
  • FTSE 1000,01%9 136,94
  • Nikkei 225−0,05%40 654,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,24
  • 30.07.25, 19:05

Портфель банка Artea вырос, прибыль сократилась

В первом полугодии банк Artea, сменивший в мае название с Šiaulių Bankas и котирующийся на бирже в Вильнюсе, увеличил объем кредитного портфеля, но при этом зафиксировал снижение прибыли.
Логотип Artea перед отделением банка в Литве.
  • Логотип Artea перед отделением банка в Литве.
  • Foto: AB Artea bankas
Согласно биржевому сообщению, за первые шесть месяцев этого года кредитный портфель Artea вырос на 7% и достиг 3,67 млрд евро. Объем активов увеличился на столько же – до 5,28 млрд евро. Объем депозитов вырос на 1% – до 3,53 млрд евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 30.07.25, 14:51
Экономика еврозоны выросла. Литва показала сильный рост
Экономика еврозоны выросла во втором квартале 2025 года на 1,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а экономика Европейского Союза – на 1,5%, следует из предварительной экспресс-оценки статистического агентства Eurostat.
Биржа
  • 10.06.25, 14:42
Анализ: настроения кажутся мрачными, но жизнь на балтийской бирже продолжается
Несмотря на экономическую турбулентность, на балтийской бирже, по словам Пааво Сийманна, прошел хороший «дивидендный дождь» ‒ инвесторы в этом году получат в виде дивидендов на 10% больше денег, чем в прошлом году.
Биржа
  • 21.05.25, 13:17
Балтийскую биржу накрыла волна облигаций: как сделать лучший выбор
В то время как рынок наводнен предложениями облигаций в ожидании капитала, освобождающегося после ухода с биржи Enefit Green, эксперт Маттиас Валландер предупреждает об облигационном пузыре.
  • KM
Content Marketing
  • 30.05.25, 14:33
Каковы тренды сферы складского хозяйства сегодня и в будущем?
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.

Самые читаемые

1
Подсказка
  • 28.07.25, 07:00
Падающие балконы и потолки: пока без жертв, но тянуть с реновацией домов опасно для жизни
2
Интервью
  • 29.07.25, 06:00
Олег Гросс: «У нас столько свиней, что можно окружить Нарву»
3
Новости
  • 28.07.25, 17:02
Марис Лаури: в Таллинне мы получили болезненный урок, грядут перемены
4
Новости
  • 29.07.25, 07:00
Эксклюзивные фото. Финский бизнесмен показывает свою виллу в «деревне дураков»
5
Биржа
  • 29.07.25, 08:17
Инвестор, застрявший на краудфандинговой платформе, предупреждает остальных
Звоночки были уже несколько лет назад
6
Новости
  • 28.07.25, 12:31
Материнской компании Olympic грозит неплатежеспособность

Последние новости

Биржа
  • 30.07.25, 19:05
Портфель банка Artea вырос, прибыль сократилась
Новости
  • 30.07.25, 18:36
В связи с АЧС мясопереработчики ждут от государства помощи. «Малые предприятия не справятся с такими убытками»
Новости
  • 30.07.25, 17:47
Экологические организации опасаются негативного влияния целлюлозного завода VKG на эстонские леса
Новости
  • 30.07.25, 17:10
Скандал в Польше: логистических гигантов, включая DPD и DHL, обвиняют в гринвошинге
Новости
  • 30.07.25, 16:35
Розиманнус и партнеры приобрели компанию скорой помощи за 11 млн евро
Новости
  • 30.07.25, 16:16
Власти РФ хотят зафиксировать цены на продукты
Новости
  • 30.07.25, 14:51
Экономика еврозоны выросла. Литва показала сильный рост
Новости
  • 30.07.25, 14:42
Estonian Cell приостанавливает производство на два месяца

Сейчас в фокусе

Новости
  • 29.07.25, 07:00
Эксклюзивные фото. Финский бизнесмен показывает свою виллу в «деревне дураков»
Руководитель и единственный собственник сети Grossi Олег Гросс.
Интервью
  • 29.07.25, 06:00
Олег Гросс: «У нас столько свиней, что можно окружить Нарву»
Работавшая без лицензии Reinvest24 не вернула деньги и не отвечает на запросы.
Биржа
  • 29.07.25, 08:17
Инвестор, застрявший на краудфандинговой платформе, предупреждает остальных
Звоночки были уже несколько лет назад
Член Рийгикогу и Партии реформ Марис Лаури.
Новости
  • 28.07.25, 17:02
Марис Лаури: в Таллинне мы получили болезненный урок, грядут перемены
Здание Coop Pank на улице Маакри.
Новости
  • 29.07.25, 14:24
Андрес Сонн требует удалить статьи Äripäev: «Я не влияю на решения Coop Pank»
Иллюстративное фото.
Mнения
  • 29.07.25, 17:13
Почему на вторичном рынке Ласнамяэ такие дорогие квартиры?
По мнению одного из основателей Wise, Таавета Хинрикуса (слева), продление двухклассовой структуры акций противоречит долгосрочным интересам компании.
Биржа
  • 29.07.25, 08:33
Wise меняет Лондон на Нью-Йорк
Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность
  • KM
Content Marketing
  • 18.07.25, 10:52
Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025