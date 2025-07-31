Как начать дело своей жизни? Ради бизнеса предпринимательница пошла в уборщицы

Личная боль и кризис в карьере порой могут послужить мощнейшим толчком к созданию своего бизнеса, приносящего пользу как клиентам, так и самому предпринимателю, которого не страшат даже трудности в экономике – настолько ярко ему освещает путь конечная цель.
- Качественных тканей для пошива разных изделий на местном рынке не так много.
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«Я мама двоих сыновей, старший из которых родился с сильной аллергией. Когда его кожа соприкасалась с ненатуральными тканями, у него появлялись зуд и раздражение. Даже сон превратился в проблему – чувствительную и нежную кожу ребенка раздражала грубая ткань постельного белья. Поэтому в какой-то момент я начала активный поиск самых мягких, гипоаллергенных материалов и впервые познакомилась с такими тканями, как египетский хлопок, шелк, сатин. Так, проблема моих детей помогла мне осознать, какие именно материалы я должна выбрать для своего дела», – рассказывает ДВ владелица Devora Textile OÜ Виктория Рыжкова, почему для реализации своей предпринимательской идеи она выбрала работу именно с этими тканями.
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