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  • 19.03.25, 17:05

Алкогольные магазины edrinks закроются, работников сократят

Фирма edrinks, торгующая алкоголем, закроет все пять своих магазинов и интернет-магазин, но ее материнская компания продолжит деятельность, пишет rus.delfi.ee.
Магазин edrinks на Пярнуском шоссе в Таллинне.
  • Магазин edrinks на Пярнуском шоссе в Таллинне. Foto: Liis Treimann
Edrinks была основана почти 14 лет назад, но к лету все магазины закроются, что, по словам владельца фирмы Эртти Хермансона, приведет к выходу на рынок труда большого количества высококвалифицированных специалистов по алкоголю.
Первым в конце марта закроется магазин в Хааберсти, следующие магазины – в конце мая, а последний магазин останется открытым до середины лета, интернет-магазин edrinks останется доступным для покупателей до закрытия последнего магазина.
«Сложная экономическая ситуация последних лет, постоянный рост цен и ограничения на продажу и распространение алкоголя повлияли на многие эстонские компании, в том числе и на нас», – сказал Эртти Хермансон и добавил, что еще одной причиной такого решения стал тот факт, что молодые люди больше не употребляют алкоголь так, как это делают их родители.
У материнской компании edrinks – Momentin Estonia – дела идут хорошо: «Как импортеры в последний год мы начали сотрудничество с тремя новыми поставщиками пива: Krombacher, Valmiermuiza и Cornelissen’s, а также мы расширяем ассортимент безалкогольных напитков, выводя на рынок, например, лимонады Naabri и Flow, а в качестве инновационного направления – уникальный ферментированный водно-кефирный напиток Sosa the Soda», – рассказал Хермансон.
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