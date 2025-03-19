Назад 19.03.25, 17:05 Алкогольные магазины edrinks закроются, работников сократят Фирма edrinks, торгующая алкоголем, закроет все пять своих магазинов и интернет-магазин, но ее материнская компания продолжит деятельность, пишет rus.delfi.ee

Магазин edrinks на Пярнуском шоссе в Таллинне. Foto: Liis Treimann

Edrinks была основана почти 14 лет назад, но к лету все магазины закроются, что, по словам владельца фирмы Эртти Хермансона, приведет к выходу на рынок труда большого количества высококвалифицированных специалистов по алкоголю.

Первым в конце марта закроется магазин в Хааберсти, следующие магазины – в конце мая, а последний магазин останется открытым до середины лета, интернет-магазин edrinks останется доступным для покупателей до закрытия последнего магазина.

«Сложная экономическая ситуация последних лет, постоянный рост цен и ограничения на продажу и распространение алкоголя повлияли на многие эстонские компании, в том числе и на нас», – сказал Эртти Хермансон и добавил, что еще одной причиной такого решения стал тот факт, что молодые люди больше не употребляют алкоголь так, как это делают их родители.

У материнской компании edrinks – Momentin Estonia – дела идут хорошо: «Как импортеры в последний год мы начали сотрудничество с тремя новыми поставщиками пива: Krombacher, Valmiermuiza и Cornelissen’s, а также мы расширяем ассортимент безалкогольных напитков, выводя на рынок, например, лимонады Naabri и Flow, а в качестве инновационного направления – уникальный ферментированный водно-кефирный напиток Sosa the Soda», – рассказал Хермансон.