В отношении туристической компании Kon Tiki Reisid возбуждено уголовное дело

Добавлен комментарий Союза туристических фирм Эстонии (ETFL)
Недавно Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) подал в полицию заявление о преступлении в отношении печально известной турфирмы Kon Tiki Reisid, которая не обеспечила достаточный залог и предоставила TTJA недостоверные данные.
Для больниц и других медицинских учреждений надлежащий уход за рабочей одеждой является чрезвычайно важным. Помимо обеспечения корректного внешнего вида, этот процесс среди прочего обеспечивает, что в рабочей одежде не заведутся бактерии, вирусы и другие патогены, которые могут представлять опасность для медицинского работника и пациента. Современная технология позволяет минимизировать опасности посредством цифровизации.