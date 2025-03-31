Керсти Крахт приговорили к условному наказанию

Харьюский уездный суд приговорил Керсти Крахт к условному наказанию в виде почти пяти месяцев лишения свободы за нарушение ограничения деятельности. Наказание не будет приведено в исполнение, если Крахт не совершит новое преступление в течение года.
Керсти Крахт не пришла на оглашение приговора. На фото также присутствует ее адвокат Оливер Няэс. Foto: Andras Kralla
Крахт была признана виновной в нарушении ограничения на деятельность, поскольку, будучи советником министра, участвовала в принятии решений в пользу юридической фирмы TGS Baltic, которой Крахт при этом задолжала 83 500 евро.
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