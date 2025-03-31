Керсти Крахт приговорили к условному наказанию

Если слушания по уголовному делу, связанному с Центристской партией и бизнесменом Хилларом Тедером, уже некоторое время идут в суде, то по выделенному из него делу советника министра финансов Керсти Крахт, обвиняемой в коррупции, и бизнесменов Хиллара Тедера, Тоомаса Тамма и Юри Пыльда они начались только вчера.